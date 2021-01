Dlužníci budou moci mít nezabavitelné peníze na zvláštním účtu

Praha - Nezabavitelné peníze budou moci mít dlužníci v exekuci na zvláštním bankovním účtu. Příslušnou poslaneckou novelu občanského soudního řádu dnes schválila Sněmovna bez senátních úprav, které měly podle tvůrců vznik konta a platby zjednodušit. Takzvaný chráněný účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz. Předloha nyní zamíří k podpisu prezidenta Miloše Zemana. Účinná má být od dubna.

Chráněný účet by musela banka založit na žádost dlužníka zdarma, bezplatné bude také vedení konta. Shromažďovaly by se na něm peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, stojí v důvodové zprávě předlohy Kateřiny Valachové (ČSSD) a Patrika Nachera (ANO). Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet.

Za sněmovní verzi se přimlouvala před poslanci ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). "I kdyby prošla senátní verze, nebude to žádný horor," uvedla.

Valachová za předkladatele novely senátní úpravy zpochybňovala, funkčnost chráněného účtu by podle ní snížily. Opačně se vyjádřil Marek Výborný (KDU-ČSL). Poukazoval například na to, že ve sněmovním znění je podmínkou pro zřízení chráněného účtu existence běžného účtu postiženého exekucí. Mnoho dlužníků v exekuci ale podle něho bankovní účet nemá.

Předloha také zavede úplnou ochranu výživného na děti a upraví jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce února jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, pak by to měl být znovu dvojnásobek. Poslanecká předloha by částku zvýšila na trojnásobek životního minima.