Dlouhé stráně za 25 let vyrobily přes deset milionů MWh elektřiny

Šumperk - Více než deset milionů MWh elektrické energie vyrobila za 25 let provozu přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně na Šumpersku. Na dotaz ČTK to sdělil ředitel elektrárny Vítězslav Chmelař. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně byla zprovozněna v roce 1996 a její produkce v posledních letech díky stamilionovým investicím postupně roste.

Velké turbíny za 25 let podle Chmelaře vyrobily celkem 9,992.799 MWh elektrické energie a malá vodní elektrárna 10.697 MWh elektrické energie, v součtu to dělá více než deset milionů MWh. K výrobě stejného množství elektřiny loni Jaderná elektrárna Temelín potřebovala osm a půl měsíce. Pro stejné množství elektřiny by uhelné elektrárny musely spálit zhruba devět milionů tun uhlí.

Loni přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně díky kratším odstávkám a milionovým investicím do zvýšení účinnosti vykázala rekordní produkci elektřiny a na sklonku roku překonala dosavadní nejvyšší výrobu elektřiny z roku 2016, kdy vyrobila 716.315 MWh elektrické energie.

"V minulých letech jsme do zvýšení účinnosti, spolehlivosti provozu a také do prodloužení životnosti elektrárny investovali stovky milionů, jen loni šlo o opravy a investice za zhruba 40 milionů korun," uvedl Chmelař. Po dřívější výměně oběžného kola a rozsáhlé rekonstrukci dolní nádrže byla loni provedena například výměna reverzačních odpojovačů v podzemí elektrárny

Další nárůst produkce umožní letošní zvýšení provozní hladiny horní nádrže o 70 centimetrů, díky kterému přečerpávací elektrárna vyrobí o šest procent více elektrické energie než dosud. Původně umožňovala horní nádrž Dlouhých strání uložit v načerpané vodě 3500 MWh elektrické energie, po zvýšení její provozní hladiny o 70 centimetrů získali energetici prostor pro množství vody, které stačí k uskladnění dalších 200 MWh. "Pro elektrárnu je to velký přínos, který umožní efektivní využívání nových obnovitelných zdrojů a přispěje k dalšímu zvýšení stability v české přenosové soustavě," podotkl Chmelař.

Energetické zařízení přitahuje turisty do regionu, který je na turistickém ruchu značně závislý. Návštěvnost přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně na Šumpersku loni navzdory pandemii koronaviru klesla jen mírně. Elektrárnu navštívilo 88.162 lidí, v meziročním srovnání o šest procent méně. Rekordní návštěvnost měla elektrárna v létě.

Přečerpávací elektrárny slouží jako obrovské akumulátory. V energetické soustavě mají funkci jak při využití přebytku energie, která se pak používá pro přečerpání vody z dolní do horní nádrže, tak v období jejího nedostatku, kdy elektřinu vyrábějí a prodávají za vyšší cenu. Při jednom přečerpávacím cyklu dokáže elektrárna Dlouhé stráně do energetické sítě dodat až 3,5 milionu kWh.