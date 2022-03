Dle Jurečky by se životní minimum mohlo případně zvýšit od pololetí, či září

Praha - Životní minimum by se mohlo kvůli vysoké inflaci případně ještě letos zvednout, a to od pololetí, nebo od září. Novinářům to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj má být debata o případném navýšení minimálních částek pro život součástí jednání o přípravě novely státního rozpočtu. Životní minimum činí od dubna 2020 pro samotného dospělého 3860 korun, pro dospělé a děti v rodině je nižší. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli řekl, že navýšení minima je jedním z opatření připravovaného balíčku proti energetické chudobě. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zvednutí částek nevyloučil, debata podle něj ale ještě není uzavřená.

"Na vládní úrovni jsme mluvili o tom, že bychom k pololetí roku chtěli vést debatu o státním rozpočtu. Do toho bych chtěl zahrnout i debatu o výši životního minima nebo i některých jiných podpor... Byl bych rád, aby úprava (minima) byla možná buďto od pololetí, nebo třeba od 1. září," řekl Jurečka.

Životní a existenční minimum hraje roli při posuzování nároku na pomoc od státu i při stanovení výše některých dávek. Po navýšení částek se tak zvedají výdaje na dětské přídavky i další podpory. Kvůli dopadům války na Ukrajině, rostoucím nákladům a zdražování bude nutná novela rozpočtu. Stanjura řekl, že ji nepředloží dřív než v červenci. Ministr uvedl, že s výrazným zvýšením dluhu o sto či 150 miliard korun nepočítá.

Životní minimum stanovuje vláda svým nařízením. Podle zákona může částky valorizovat od ledna, pokud náklady na výživu a osobní potřeby za příslušné období rostly aspoň o pět procent. Může je upravit ale i v mimořádném termínu. Naposledy se minimum navyšovalo od dubna 2020 celkem o 13,2 procenta. Zohledňoval se tehdy růst cen do konce září 2019. Při příštím navyšování by se tedy podle stanovených pravidel měl posuzovat cenový vývoj od října 2019. Podle údajů statistického úřadu od té doby do letošního února spotřebitelské ceny v Česku vzrostly o 17,3 procenta. Pokud by se životní minimum upravilo zhruba o 17 procent, činilo by pro samotného dospělého asi 4520 korun, tedy o 660 korun víc.

V rodině je částka pro dospělé i děti nižší než nynějších 3860 korun. U první dospělé osoby v domácnosti dosahuje 3550 korun, u druhé 3200 korun. U dětí do šesti let je to 1970 korun, od šesti do 15 let 2420 korun a od 15 do 26 let pak 2770 korun. Existenční minimum je 2490 korun. Upravovaly by se i tyto částky.

Po případném zvýšení minima by například víc rodin než teď dosáhlo na přídavky na děti či na porodné. Zvýšily by se i příspěvky pro pěstouny z řad příbuzných. Roli minimum hraje pro přiznání zvýšení příspěvku na péči či pro stanovení výše dávek mimořádné okamžité pomoci. Vyšší by byla také částka nezabavitelného minima u dlužníků. Od minima se případně odvozují i alimenty.