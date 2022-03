Dlabajová: Nezapomínejme na malé a střední podniky

Velkou výzvou je digitalizace a rozvoj nových technologií, v nichž se skrývá budoucnost slibující obrovské příležitosti. Budu na tom úzce spolupracovat se členskými státy a budeme společně hledat cestu, jak těchto možností co nejlépe využít, říká europoslankyně -nestraník za ANO Martina Dlabajová.

Na čem jste už začala pracovat ve druhém funkčním období toho EP? A ve kterých oblastech již víte, že se vaše agenda, případně celá agenda EP, změní a proč?

Ve výboru pro průmysl, energetiku a výzkum (ITRE) se ani ve druhé polovině funkčního období Evropského parlamentu rozhodně nebudeme nudit. Pracujeme na tom, aby se evropská ekonomika nejen postavila znovu na nohy poté, co ji dostala do kolen pandemie covid-19, ale aby dokázala obstát ve světové konkurenci. Velkou výzvou je určitě digitalizace a rozvoj nových technologií, v nichž se skrývá budoucnost slibující obrovské příležitosti. V příštích měsících na tom budu úzce spolupracovat se členskými státy a budeme společně hledat cestu, jak těchto možností co nejlépe využít. Mou velkou prioritou jsou pořád malé a střední podniky, bez kterých by se evropská ani česká ekonomika neobešla. Bohužel v legislativě se na ně přesto často zapomíná. V EP na to neustále upozorňuji, a tato snaha nese ovoce.

Je to pár týdnů, co vypukla válka na Ukrajině, která otřásla našimi dosavadními jistotami. Bojuje se v blízkosti našich hranic, a i když bychom si všichni přáli, aby agrese co nejdříve ustala, víme, že důsledky konfliktu překreslí dosavadní plány týkající se bezpečnosti, včetně té energetické. I to bude představovat velké téma pro Evropský parlament a náš výbor pro průmysl.

Jaký význam přikládáte českému předsednictví v Radě EU?

Možnost mít po dobu šesti měsíců pod taktovkou důležitá jednání mezi členskými státy EU je nepochybně prestižní záležitostí, která s sebou kromě toho nese i velkou zodpovědnost. Česko může ukázat, že dokáže státy spojovat, hledat společná řešení a být jejich lídrem. Zkrátka, že se v Evropě neztratí. Půlroční české předsednictví vnímám také jako příležitost, jak přiblížit Evropu lidem u nás doma. Je to šance, jak ukazovat konkrétní přínosy našeho členství v EU. Věřím, že se v Česku budou konat různé akce zaštítěné právě předsednictvím, a lidé se tak budou moct dozvědět spoustu zajímavého o Evropě a její integraci.

Chcete a můžete se sama zapojit do jeho agendy, aby bylo předsednictví úspěšné jako celek?

Myslím si, že předsednická role v Radě EU je natolik významná záležitost, která může naši zemi pozvednout v očích jejích partnerů, že bychom měli ruku k dílu přiložit všichni. Už jsem byla oslovena, zda bych se přímo nezapojila do některých aktivit, a samozřejmě jsem s radostí souhlasila.

Kam by mělo české předsednictví EU v ideálním případě nasměrovat?

Po jeho skončení by mělo být všem jasné, že i středně velká země, jako je Česká republika, se neztratí a svou pílí a umem dokáže dovést jednání o klíčových legislativách k úspěšnému konci nebo najít řešení problému, které se bude zamlouvat všem. A samozřejmě u toho dovede posouvat i běžnou denní agendu a je při tom navíc efektivní. Pro naše úředníky je to skvělá příležitost získat nové zkušenosti, které pak mohou využít v domácí agendě.