Djokoviče dělí jedna výhra od třetího titulu ve Wimbledonu v řadě

Londýn - Srbského tenistu Novaka Djokoviče dělí jedna výhra od třetího wimbledonského titulu v řadě. První hráč světa porazil v semifinále v All England Clubu Kanaďana Denise Shapovalova 7:6 a dvakrát 7:5. Poslední překážkou pro Djokoviče bude v neděli Ital Matteo Berrettini, které v prvním semifinále zdolal Poláka Huberta Hurkacze.

Ve svém třicátém grandslamovém finále může čtyřiatřicetiletý Djokovič přidat do sbírky dvacátý titul, čímž by vyrovnal rekordní bilanci Švýcara Rogera Federera a Španěla Rafaela Nadala. Ve svém sedmém finále Wimbledonu bude útočit na celkově šestý vavřín.

V letošní sezoně může Djokovič získat už třetí gradslamovou trofej. Přemožitele nenašel v Melbourne na Australian Open ani na antukovém Roland Garros v Paříži.

"Tenhle turnaj je pro mě nejlepší na světě. V každém utkání se tady snažím dostat ze sebe maximum, a když na tenhle dvorec vstoupím, chci vždycky vyhrát," řekl Djokovič. "Grandslamy jsou pro mě teď nejvíc a bude to pro mě čest, když budu ve svém milovaném sportu psát historii."

V prvním setu podával Shapovalov na vítězství, ale za stavu 5:4 mu Djokovič setbol nepovolil a tie-break získal 7:3. Ve zbylých dvou setech stačil Srbovi vždy jeden zisk podání kanadského leváka, kterému odvrátil 10 z 11 brejkbolů. Djokovič trpělivě čelil ranám Shapovalova a čekal na jeho nevynucené chyby - těch soupeř udělal více než dvakrát tolik (36:15).

"Myslím, že výsledek neodpovídá průběhu. V prvním setu byl asi lepší, měl moře šancí a zaslouží si aplaus. V budoucnu o něm uslyšíme," řekl Djokovič o Shapovalovovi.

Berrettini si s Hurkaczem poradil za dvě hodiny a 39 minut. Jedinou slabší chvíli si vybral v tie-breaku třetího setu, ale hned v úvodu čtvrté sady sebral soupeři podání a dotáhl zápas do vítězného konce.

Dosavadním maximem pětadvacetiletého Itala na grandslamech bylo semifinále z předloňského US Open. Na nedávném Roland Garros došel devátý hráč světového žebříčku do čtvrtfinále.

"Nevím, co říct... Myslím, že mi to dojde až za pár hodin," řekl v rozhovoru na kurtu první italský finalista v historii Wimbledonu. "Vím, že jsem odehrál skvělý zápas, ale o tomhle jsem nikdy ani nesnil. Bylo to prostě moc i na sen," dodal.

Berrettiniho postup do finále však není až takovým překvapením, protože v červnu dokázal jako první debutant od Borise Beckera v roce 1985 získat titul na trávě v Queen's Clubu.

Čtyřiadvacetiletý Hurkacz rovněž usiloval o nejlepší výsledek na turnajích velké čtyřky. Osmnáctý hráč žebříčku ale nedokázal navázat na výkony z předchozích kol. V osmifinále vyřadil světovou dvojku Daniila Medveděva z Ruska a ve čtvrtfinále osminásobného šampiona Rogera Federera ze Švýcarska.

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 35 milionů liber)

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Berrettini (7-It.) - Hurkacz (14-Pol.) 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4, Djokovič (1-Srb.) - Shapovalov (10-Kan.) 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 3. kolo:

Šang Ťün-čcheng (1-Čína) - Donald (ČR) 7:6 (7:5), 6:3, Lilov (USA) - Petr (ČR) 6:2, 6:1.

Juniorky:

Dvouhra - čtvrtfinále:

L. Fruhvirtová (8-ČR) - Guthová (15-Něm.) 6:3, 6:2.