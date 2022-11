Djokovič vyhrál pošesté Turnaj mistrů a vyrovnal Federerův rekord

Turín - Srbský tenista Novak Djokovič vyhrál pošesté Turnaj mistrů a vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera. Pětatřicetiletý bělehradský rodák ve finále v Turíně porazil Nora Caspera Ruuda 7:5, 6:3 a získal nejvyšší jednorázovou odměnu v historii tenisu. Coby neporažený vítěz dostal šek na 4,740.300 dolarů (přes 111 milionů korun).

Djokovič s Ruudem ani ve čtvrtém vzájemném zápase neztratil set. Závěrečnou akci sezony na ATP Tour ovládl osmý hráč světového žebříčku již v letech 2008 a 2012 až 2015 a je zároveň jejím nestarším vítězem.

"Čekal jsem na to sedm let, o to je dnešní výhra sladší," řekl Djokovič. Ziskem prestižní trofeje korunoval sezonu, v níž kvůli odmítavému postoji k vakcinaci proti covidu-19 přišel o Australian Open a US Open, ale vyhrál Wimbledon.

"Byl jsem unavený z toho, že jsem musel čekat, jestli na turnajích budu hrát, nebo ne. Je to úleva a satisfakce," uvedl majitel 21 grandslamových titulů a dlouholetá světová jednička.

Proti Ruudovi využil dva brejkboly z pěti, sám mu nenabídl žádný. První set rozhodl ziskem servisu ve dvanáctém gamu, druhý již ve čtvrtém. "Rozhodly maličkosti. Oba jsme dobře podávali, Casper hrál ze začátku výborně. Zůstal jsem ale po celou dobu koncentrovaný. Jsem moc spokojený," dodal Djokovič.

Šestým triumfem na Turnaji mistrů se odpoutal od Ivana Lendla a Peta Samprase. Překonat může i Federera, neboť legendární Švýcar ukončil v září kariéru.

Ram a Salisbury poprvé vyhráli čtyřhru na Turnaji mistrů

Rajeev Ram a Joe Salisbury poprvé vyhráli Turnaj mistrů. Americko-britský pár v dnešním finále čtyřhry v Turíně porazil 7:6 a 6:4 chorvatskou dvojici Nikola Mektič, Ante Pavič.

Ram se Salisburym získali první set v tie-breaku poměrem 7:4. Druhou sadu rozhodli už v úvodu, kdy se ujali vedení 3:1 a výhodu udrželi až do konce. Na cestě za triumfem ztratili v pěti zápasech jen dva sety.

Osmatřicetiletý Ram se titulu ze závěrečného podniku sezony dočkal na třetí pokus. Loni neuspěl se Salisburym, pro kterého tehdy šlo o premiérovou finálovou účast. V roce 2016 nezvládl finále po boku Jihoafričana Ravena Klaasena.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně

(tvrdý povrch, dotace 14,75 milionu dolarů)

Dvouhra - finále:

Djokovič (7-Srb.) - Ruud (3-Nor.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (2-USA/Brit.) - Mektič, Pavič (4-Chorv.) 7:6 (7:4), 6:4.