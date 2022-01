Djokovič v Melbourne trénoval, řeší se i jeho příjezdové formuláře

Melbourne - První tenista světa Novak Djokovič si po propuštění z detenčního hotelu před obhajobou titulu v Melbourne podruhé zatrénoval. Zatímco hrál asi hodinu na kurtu Roda Lavera, australské deníky uvedly, že se řeší, zda nelhal při vyplňování příjezdových formulářů.

Srbskému tenistovi pondělní soud obnovil vízum, které devítinásobnému vítězi úvodního grandslamu sezony po příletu zrušily úřady kvůli zpochybnění schválené výjimky z očkování proti koronaviru. Soud ale řešil procesní věci a o osudu Djokoviče a jeho účasti v turnaji, který začne v pondělí, rozhodne ministr pro imigraci Alex Hawke.

"Je to v procesu. Ministr Hawke případ důkladně zkoumá. V současné době nám to nepřísluší více komentovat," uvedl ministrův mluvčí. Pokud by Djokovičovi vízum zrušil, následná deportace by znamenala pro čtyřiatřicetiletého Srba zákaz vstupu do Austrálie na tři roky.

Australské deníky The Age a Sky News mezitím přinesly informaci, že Djokovič nejspíš lhal při vyplňování formuláře: uvedl, že 14 dní před příjezdem do Austrálie (6. ledna) nikam necestoval. Tenista ale odjel z Bělehradu na trénink do španělské Marbelly. Djokovič údajně tvrdí, že cestovní doklady za něj vyplňoval australský tenisový svaz.

Ostře sledovaný případ spolu řešili i ministerští předsedové obou zemí. Scott Morrison a Ana Brnabičová spolu mluvili po telefonu a navzájem si vysvětlovali situaci.

Mužská tenisová organizace ATP v prohlášení mimo jiné uvedla, že vítá rozhodnutí pondělního soudu, jelikož situace byla nepříjemná na všech frontách včetně příprav Djokoviče na Australian Open. Vedení ATP zároveň zdůraznilo, že hráčům očkování doporučuje a 97 procent tenistů ze světové stovky účastnících se turnaje vakcínu proti koronaviru podstoupilo.

Djokovič očkovaný není a výjimku dostal na základě prodělaného onemocnění covid-19 za poslední půl rok. I okolo toho ale jsou nejasnosti, jelikož podle svých právníků měl pozitivní test na koronavirus 16. prosince, pak měl být v karanténě, ale o den později se objevil na veřejnosti.