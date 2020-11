Djokovič touží po šestém titulu z Masters, Nadal po prvním

Londýn - Tenista Novak Djokovič touží po třešničce na už tak báječné sezoně. Srb chce útočit na triumf v jubilejním 50. ročníku Turnaje mistrů, čímž by vyrovnal rekord absentujícího Švýcara Rogera Federera. V Londýně je favoritem a jeho největším sokem by měl být Španěl Rafael Nadal, který ale závěrečný podnik sezony pro osmičku nejlepších hráčů roku zatím dobývá marně.

Světová jednička Djokovič se ve skupině nazvané Tokio 1970, protože v japonské metropoli tehdy historie turnaje začala, utká s Němcem Alexanderem Zverevem, Rusem Daniilem Medveděvem a nováčkem Diegem Schwartzmanem z Argentiny. Skupinu Londýn 2020 spolu s Nadalem tvoří obhájce titulu Stefanos Tsitsipas z Řecka, Rakušan Dominic Thiem a druhý z debutantů Andrej Rubljov z Ruska.

Třiatřicetiletý Djokovič ovládl Turnaj mistrů v letech 2008, 2012, 2013, 2014 a naposledy před pěti lety. Letos vyhrál Australian Open a z 42 zápasů prohrál jen tři, z toho jeden kvůli diskvalifikaci na US Open.

"Přijel jsem sem už jako jistá jednička sezony a můžu hrát bez stresu, ale nic to nemění na tom, proč jsem tady. Chci vyhrát každý zápas, ke kterému nastoupím, a položit ruce na pohár. Chci tu trofej jako každý tady," řekl Djokovič.

Finále sezony považuje Srb ze jeden z nejlepších turnajů. "Je to vrcholná výzva. Hraje nejlepší osmička v unikátním systému. Je to neobyčejný test," připomněl Djokovič, že z každé skupiny postoupí dva hráči do semifinále.

Zakletý je zatím Turnaj mistrů pro Nadala. Španěl byl často v závěru roku zraněný a z osmi účastí byl dvakrát ve finále. Proti němu hraje fakt, že se hraje v hale, z 86 titulů totiž jen dva získal pod střechou. "Můžeme hledat výmluvy a důvody, proč to tak je, ale statistka mluví jasně. V hale hraju méně než na jiných površích, o tom není pochyb, a není to pro můj tenis ideální od začátku kariéry," řekl Nadal.

To ale neznamená, že nemůže vyhrát. Zvláště letos, kdy není tolik opotřebovaný z vyčerpávajících antukových bitev. "Jsem v poslední době schopen hrát v hale o něco lépe. Čísla mluví jinak, ale třeba to tento týden změním," usmál se.

Turnaj se uskuteční, ale 17 tisíc míst pro fanoušky zůstane kvůli opatřením proti koronaviru prázdných. "Bude to smutné," řekl Thiem při vzpomínce na atmosféru loňského finále. "Snad se to brzy změní a zase bude pro koho hrát."

Dotace turnaje, který začne v neděli, je 5,7 milionu dolarů. Neporažený vítěz si na konto připíše 1,564 milionu dolarů, v přepočtu skoro 35 milionů korun.