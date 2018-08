New York - Wimbledonský vítěz Novak Djokovič postoupil na US Open do druhého kola po tříhodinové bitvě s Maďarem Mártonem Fucsovicsem. Srbský tenista, který se v New Yorku představil poprvé od finálové porážky v roce 2016, vyhrál 6:3, 3:6, 6:4, 6:0. Jeho dalším soupeřem bude domácí Tennys Sandgren.

Oba hráči na centrálním kurtu Artura Ashe v horkém a parném počasí trpěli. Jelikož teplota vystoupila na 36 stupňů Celsia, dostali podle pravidel po třetím setu desetiminutovou pauzu. "Oba jsme měli očividně problémy, teprve ke konci třetího setu mi začalo být trochu lépe. Do té doby to byl boj o přežití. Jen jsem se modlil, abych už se brzy cítil líp," řekl Djokovič k náročným podmínkám.

Jednatřicetiletý Srb, jenž US Open v letech 2011 a 2015 vyhrál, prohrával ve třetím setu 2:4. Pak už soupeři nedovolil ani game a ve čtvrté sadě ho vyprovodil s "kanárem".

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

Nadal (1-Šp.) - Ferrer (Šp.) 6:3, 3:4 skreč, Del Potro (3-Arg.) - Young (USA) 6:0, 6:3, 6:4, Anderson (5-JAR) - Harrison (USA) 7:6 (7:4), 5:7, 4:6, 6:3, 6:4, Djokovič (6-Srb.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 3:6, 6:4, 6:0, Čilič (7-Chorv.) - Copil (Rum.) 7:5, 6:1, 1:1 skreč, Thiem (9-Rak.) - Bašič (Bosna) 6:3, 6:1, 6:4, Carreňo (12-Šp.) - Džazírí (Tun.) 7:5, 6:2, 6:2, Schwartzman (13-Arg.) - Delbonis (Arg.) 6:2, 7:6 (8:6), 6:2, Tsitsipas (15-Řec.) - Robredo (Šp.) 6:3, 7:6 (7:1), 6:4, Benneteau (Fr.) - Cecchinato (22-It.) 2:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:4, Čong Hjon (23-Korea) - Berankis (Lit.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:0, 2:0 skreč, Gasquet (26-Fr.) - Sugita (Jap.) 6:3, 6:1, 6:3, D. Shapovalov (28-Kan.) - Auger-Aliassime (Kan.) 7:5, 5:7, 4:1 skreč, Sandgren (USA) - Troicki (Srb.) 6:3, 6:4, 6:2, Millman (Austr.) - Brooksby (USA) 6:4, 6:2, 6:0, Hurkacz (Pol.) - Travaglia (It.) 6:2, 2:6, 7:6 (8:6), 3:0 skreč, Kukuškin (Kaz.) - Rubin (USA) 6:3, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3), J. Sousa (Portug.) - Granollers (Šp.) 6:2, 6:2, 6:3, Struff (Něm.) - Smyczek (USA) 7:6 (7:2), 6:4, 6:3, Djere (Srb.) - Mayer (Arg.) 6:4, 6:4, 4:6, 2:1 skreč, Fritz (USA) - M. Zverev (Něm.) 4:6, 2:6, 6:4, 7:6 (7:2), 6:2, Norrie (Brit.) - Thompson (Austr.) 7:5, 4:6, 6:4, 6:3, Pospisil (Kan.) - Lacko (SR) 7:5, 6:3, 6:2, Kudla (USA) - Berrettini (It.) 6:4, 7:5, 6:2, Carballes (Šp.) - Krueger (USA) 3:6, 6:2, 6:4, 7:6 (7:3), Johnson (USA) - Istomin (Uzb.) 6:3, 7:6 (8:6), 6:3, Chardy (Fr.)- Rubljov (Rus.) 6:2, 4:6, 6:4, 6:1, Medveděv - Donskoj (oba Rus.) 7:5, 6:4, 6:2, Jarry (Chile) - Gojowczyk (Něm.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 7:5.

Kvitová (5-ČR) - Wickmayerová (Belg.) 6:1, 6:4, Šafářová (ČR) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:4, Bogdanová (Rum.) - Bouzková (ČR) 6:4, 6:2, Bertensová (13-Niz.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:0, 7:5, Wozniacká (2-Dán.) - Stosurová (Austr.) 6:3, 6:2, Kerberová (4-Něm.) - Gasparjanová (Rus.) 7:6 (7:5), 6:3, Garciaová (6-Fr.) - Kontaová (Brit.) 6:2, 6:2, Görgesová (9-Něm.) - Kalinská (Rus.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:2, Ostapenková (10-Lot.) - Petkovicová (Něm.) 6:4, 4:6, 7:5, V. Williamsová (16-USA) - Kuzněcovová (Rus.) 6:3, 5:7, 6:3, S. Williamsová (17-USA) - Linetteová (Pol.) 6:4, 6:0, Ósakaová (20-Jap.) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 6:2, Flipkensová (Belg.) - Vandewegheová (24-USA) 6:3, 7:6 (7:3), Gavrilovová (25-Austr.) - Sorribesová (Šp.) 6:0, 6:0, Sabalenková (26-Běl.) - Collinsová (USA) 6:0, 4:6, 6:4, Cibulková (29-SR) - Rusová (Niz.) 4:6, 6:2, 6:3, Sakkariová (32-Řec.) - Muhammadová (USA) 6:3, 6:3, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Alexandrovová (Rus.) 6:3, 4:6, 6:3, Di Lorenzová - McHaleová (obě USA) 6:1, 7:6 (7:1), Kruničová (Srb.) - Bacsinszká (Švýc.) 6:2, 3:6, 6:0, Sasnovičová (Běl.) - Bencicová (Švýc.) 2:6, 6:1, 6:2, Townsendová (USA) - Anisimovová (USA) 3:6, 6:4, 6:3, Glušková (Izr.) - Niculescuová (Rum.) 3:6, 7:5, 6:4, Wang Ja-fan (Čína) - Schmiedlová (SR) 6:1, 3:6, 6:4, Larssonová (Švéd.) - Cornetová (Fr.) 4:6, 6:3, 6:2, Curenková (Ukr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 6:2, Azarenková (Běl.) - Kužmová (SR) 6:3, 7:5, Witthöftová (Něm.) - Dolehideová (USA) 6:3, 7:6 (8:6), Kalininová (Ukr.) - Von Deichmannová (Licht.) 1:6, 7:6 (7:0), 5:2 skreč, Keninová - Brengle (obě USA) 6:0, 4:6, 7:6 (7:4), Liuová (USA) - Hercogová (Slovin.) 7:6 (7:4), 1:6, 6:4, Arruabarrenaová (Šp.) - Kozlovová (Ukr.) 6:0, 6:3, Puigová (Portor.) - Vögeleová (Švýc.) 6:0, 6:0.