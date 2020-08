Djokovič s bolavým krkem v New Yorku porazil Berankise

New York - Světová tenisová jednička Novak Djokovič zvládl na turnaji v New Yorku svůj první zápas na okruhu ATP po koronavirové pauze. Třiatřicetiletý Srb, jehož trápí bolavý krk, porazil v druhém kole 7:6, 6:4 Litevce Ričardase Berankise. Naopak hned na úvod v generálce na US Open vypadli favorité Dominic Thiem a Alexander Zverev, jehož vyřadil po zranění se vracející Andy Murray.

Djokovič v prvním soutěžním duelu po šesti měsících udělal sedm dvojchyb, v obou setech prohrával po ztrátě podání a dvakrát si nechal masírovat krk. "Potýkám se s tím poslední tři nebo čtyři dny," řekl o zdravotních potížích, kvůli nimž se odhlásil ze čtyřhry. "Lepší se to. Ještě nejsem tam, kde bych chtěl být, ale jde to dobrým směrem," dodal ke své hře Djokovič, jenž se v červnu na vlastní exhibiční akci Adria Tour nakazil koronavirem.

Do dalšího kola postoupil i jeho krajan Filip Krajinovič, který překvapivě hladce porazil druhého nasazeného Dominica Thiema z Rakouska. Trojnásobný grandslamový finalista prohrál za hodinu 2:6, 1:6.

Naopak dvě a půl hodiny trvala bitva mezi bývalou světovou jedničkou Murraym a turnajovou pětkou Zverevem, kterou vyhrál zkušený Brit 6:3, 3:6 a 7:5. Třiatřicetiletý Murray, jenž se vrací po dvou loňských operacích kyčle, letos ještě na ATP Tour nehrál a připsal si první vítězství nad hráčem elitní desítky od roku 2017.

"Jsem moc rád, že jsem opět přešel přes kvalitního hráče," pochvaloval si Murray, jenž v prvním kole porazil Američana Francese Tiafoea. "Dlouho jsem nehrál, takže je fajn, že budu mít možnost nastoupit i zítra, což mi pomůže zjistit, jak na tom jsem," dodal bývalý vítěz turnaje, jenž se za normálních okolností hraje v Cincinnati, ale kvůli pandemii koronaviru byl přesunut v rámci přípravy na US Open do New Yorku.

V osmifinále se Murray utká s Kanaďanem Milosem Raonicem, Djokoviče čeká domácí Tennys Sandgren.

Turnaj mužů a žen v New Yorku (tvrdý povrch):

Muži (dotace 4,674.780 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Berankis (Lit.) 7:6 (7:2), 6:4, Krajinovič (Srb.) - Thiem (2-Rak.) 6:2, 6:1, A. Murray (Brit.) - A. Zverev (5-Něm.) 6:3, 3:6, 7:5, Berrettini (6-It.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:4, 6:7 (3:7), 7:5, Fucsovics (Maď.) - Dimitrov (14-Bulh.) 7:5, 4:6, 6:2.

Ženy (dotace 2,250.829 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Sabalenková (5-Běl.) - Bellisová (USA) 6:7 (1:7), 6:4, 7:5, Džabúrová (Tun.) - Keysová (7-USA) 6:4, 6:1, Jastremská (16-Ukr.) - Peraová (USA) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, Azarenková (Běl.) - Garciaová (Fr.) 6:2, 7:6 (10:8).

Čtyřhra - 1. kolo:

Azarenková, Keninová (6-Běl./USA) - Sevastovová, Muchová (Lot./ČR) 6:2, 6:4.