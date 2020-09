Djokovič označil diskvalifikaci za velkou lekci

Srbský tenista Novak Djokovič odchází z kurtu poté, co byl diskvalifikován v osmifinále US Open za to, že neúmyslně zasáhl míčkem čárovou rozhodčí.

Srbský tenista Novak Djokovič odchází z kurtu poté, co byl diskvalifikován v osmifinále US Open za to, že neúmyslně zasáhl míčkem čárovou rozhodčí. ČTK/AP/Seth Wenig

Řím - Novak Djokovič před startem na antukovém turnaji v Římě uvedl, že pro něj diskvalifikace na US Open znamenala "velkou lekci". Světová tenisová jednička před osmi dny v osmifinále newyorského grandslamu nechtěně napálila míčkem čárovou rozhodčí.

"Pracuju na sobě mentálně stejně tvrdě, jako makám fyzicky. Snažím se být tou nejlepší verzí sebe sama na kurtu i mimo něj. Vím, že tyhle výbuchy mám, takový jsem byl vždycky," řekl novinářům Djokovič, jenž byl na US Open hlavním adeptem na vítězství. "Mluvil jsem o tom se svým týmem, hodně jsem o tom přemýšlel. Beru to jako velkou lekci."

Pro Djokoviče newyorský grandslam skončil šokujícím způsobem ve 4. kole v utkání proti Španělovi Pablu Carreňovi. Za stavu 5:6 v prvním setu třiatřicetiletý Srb napálil po odchodu na lavičku míček za sebe a trefil čárovou rozhodčí, která se zhroutila na zem.

"Bylo to naprosto neočekávané a také zcela neúmyslné. Když takhle napálíte míček, může se stát, že trefíte někoho na kurtu. Pravidla jsou jasná, takže jsem to přijal. Musíte jít dál a přesně to jsem udělal," řekl Djokovič. "Samozřejmě jsem na to ale nezapomněl a nikdy nezapomenu, protože to je jedna z věcí, která vám zůstane v paměti po zbytek života," dodal bělehradský rodák.

Po incidentu se Djokovič zajímal o stav rozhodčí a dozvěděl se, že nebyla vážně zraněna. "Bylo mi opravdu líto, že jsem jí způsobil takový šok, protože si to nezasloužila. Jako dobrovolnice tam jen dělala svou práci. Miluje tenis a bylo mi řečeno, že tam působí už pár let," řekl hvězdný srbský tenista.

Kvůli diskvalifikaci skončila Djokovičova letošní série neporazitelnosti, která trvala 29 zápasů. Také přišel o šanci na 18. grandslamový titul, jímž by se opět přiblížil svým největším rivalům Rogeru Federerovi (20) a Rafaelu Nadalovi (19), kteří na US Open nestartovali.

"Byla to pro něj škoda. Šanci měl," uvedl v Římě Nadal, jenž do Spojených států amerických necestoval kvůli trvající koronavirové pandemii. "Ale něco takového byste prostě neměli dělat. Je důležité se na kurtu ovládat," dodal Španěl.

Antukový král Nadal se vzhledem k vynechanému restartu sezony v USA vrací na kurty poprvé od února. Jeho soupeřem bude shodou okolností Djokovičův "přemožitel" z New Yorku Carreňo. "Hraje teď skvěle, bude to dobrý test," řekl devítinásobný vítěz římského turnaje, do něhož stejně jako Djokovič a další favorité vstoupí v druhém kole.