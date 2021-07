Djokovič může udělat další krok k obhajobě titulu ve Wimbledonu

Londýn - Úřadující šampion Novak Djokovič se dnes pokusí udělat další krok k zisku šestého wimbledonského titulu. V semifinále, které si na londýnské trávě zahraje podesáté a celkově po jednačtyřicáté na grandslamu, se utká o postup s kanadským tenistou Denisem Shapovalovem. Ten se na některém z turnajů velké čtyřky dostal tak daleko poprvé.

Čtyřiatřicetiletý Srb by v All England Clubu rád přidal do sbírky jubilejní 20. grandslamovou trofej a vyrovnal tak rekordní bilanci svých rivalů Rogera Federera a Rafaela Nadala. S dvaadvacetiletým Shapovalovem má bilanci vzájemných zápasů 6:0.

Jejich duel přijde na centrálním dvorci na řadu jako druhý v pořadí, zahájení programu obstarají ve 14:30 SELČ sedmý nasazený Matteo Berrettini a Federerův přemožitel Hubert Hurkacz. Oba se mohou zapsat do historie - Berrettini jako první Ital ve finále Wimbledonu, Hurkacz jako první Polák ve finále jakéhokoliv grandslamového turnaje.