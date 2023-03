Djokovič letos poprvé prohrál, o titul v Dubaji se utkají Medveděv s Rubljovem

Dubaj - Světová jednička Novak Djokovič utrpěl v 16. utkání v sezoně první porážku. V semifinále v Dubaji prohrál srbský tenista s Daniilem Medveděvem 4:6, 4:6. Turnaj s dotací tři miliony dolarů vyvrcholí ruským finále, v němž se Medveděv utká s obhájcem titulu Andrejem Rubljovem. Nasazená dvojka zdolala Němce Alexandera Zvereva 6:3, 7:6.

Djokovič přijel do Dubaje, kde v minulosti pětkrát vyhrál, po lednových triumfech v Adelaide a na Australian Open. V prvním kole se zapotil při třísetové výhře nad Tomášem Macháčem, další dvě utkání zvládl bez potíží, ale proti Medveděvovi neuhrál ani set.

Ruský tenista si ve čtrnáctém utkání s držitelem rekordních 22 grandslamových titulů připsal pátou výhru a 13. vítězství za sebou. Po nedávných triumfech v Rotterdamu a Dauhá zaútočí v sobotu na třetí letošní titul.

"Proti Novakovi musíte hrát co nejlépe a doufat, že nebude mít svůj den, protože jinak.... Má 22 grandslamů, takže je to proti němu těžké a není jisté, že vyhrajete. Jsem rád, že jsem zahrál lépe než on," pochvaloval si Medveděv podle agentury Reuters. "Před zápasem jsem se cítil skvěle, teď už to taková sláva není. Každý zápas s Novakem je fyzicky náročný, hraje se hodně výměn. Dneska bylo vlhko, hodně jsme se potili, z čehož jsme neměli radost ani jeden. Vždycky jsou to mezi námi velké bitvy, už se těším na další," prohlásil.

Rubljov zdolal Zvereva na okruhu ATP poprvé, v předchozích pěti vzájemných duelech s olympijským vítězem z Tokia prohrál. V tie-breaku druhé sady odvrátil setbol a nakonec se po dvou hodinách radoval z postupu.

"Říkal jsem si, že nemám co ztratit. Vždycky jsem s ním prohrál, tak proč bych se měl stresovat," uvedl Rubljov, který loni ve finále porazil Jiřího Veselého. Zverev hrál své první semifinále od loňského Roland Garros, kde si vážně poranil kotník.

Rubljov se po utkání už poněkolikáté vymezil proti válce na Ukrajině. "Není možné dělat, že se nic neděje, protože je to hrozné. Je těžké nenechat se tím ovlivnit. Je šílené, že tolik běžných lidí trpí a umírá. Navíc když se to děje v téhle době, kdy máme všechny mobilní telefony, internet, sociální sítě. Doufám, že brzy bude mír všude. Kdekoli, v každé zemi," prohlásil.

Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 3,020.535 dolarů) Dvouhra - semifinále: Medveděv (3-Rus.) - Djokovič (1-Srb.) 6:4, 6:4, Rubljov (2-Rus.) - Zverev (7-Něm.) 6:3, 7:6 (11:9).