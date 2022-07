Djokovič je posedmé králem Wimbledonu a slaví 21. grandslamový titul

Londýn - Novak Djokovič vyhrál počtvrté za sebou a celkově posedmé Wimbledon. Srbský tenista porazil ve finále nenasazeného Australana Nicka Kyrgiose 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 a ziskem 21. grandslamového titulu se na jediný přiblížil Rafaelu Nadalovi. Španělský rekordman odstoupil z turnaje na trávě v All England Clubu před semifinále kvůli zranění.

Nejvýše nasazený Djokovič porazil Kyrgiose poprvé po dvou porážkách. Rodák z Bělehradu sice přišel stejně jako ve čtvrtfinále a semifinále o první set, pak už byl ale při svém servisu stoprocentní. V Londýně zaznamenal 28. vítězství v řadě a 86. celkem.

"Každá chvíle je tady pro mě výjimečná. V mém srdci to vždy byl a bude ten nejlepší turnaj. Turnaj, který mě v minulosti motivoval a inspiroval, abych začal hrát tenis," řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič.

Poté, co se s Kyrgiosem před finále vsadil, že vítěz platí společnou večeři, ujistil, že slib splní. "Toto je začátek našeho úžasného vztahu i mimo kurt. Na pozvání do nočního klubu jsem ale nereagoval, protože manželka seděla vedle mě. Začneme večeří, pitím a uvidíme," řekl Djokovič s tím, že k tomu ale nedojde dnes, neboť má s ženou Jelenou osmileté výročí svatby.

"Ukázal jsi, že jsi jeden z nejlepších hráčů na světě. Moc si tě vážím a nikdy jsem nemyslel, že o tobě řeknu tolik hezkých věcí," doplnil na Kyrgiosovu adresu Djokovič.

Srbský tenista ve Wimbledonu slaví první grandslamovou trofej v sezoně. Na Australian Open nemohl startovat, protože nebyl očkovaný proti koronaviru, na Roland Garros vypadl ve čtvrtfinále.

Čtyřicátému hráči žebříčku Kyrgiosovi nepomohlo ve finále ani 30 es a 62 vítězných míčků. V 27 letech hrál grandslamové finále poprvé a nevyužil možnost stát se prvním australským vítězem Wimbledonu po dvaceti letech od Lleytona Hewitta.

"Nebudu lhát, on je trochu jako bůh. Myslím, že jsem odehrál dobrý zápas a byly to pro mě skvělé dva týdny. Je to asi můj největší úspěch v kariéře a doufám, že se sem jednou vrátím. Teď o tom ale nepřemýšlím, protože potřebuju dovolenou," řekl Kyrgios. Poděkoval i rozhodčím a dalšímu personálu na kurtu se slovy, že ví, jak to s ním mají těžké.

Pětatřicetiletý Djokovič získal za vítězství dva miliony liber (asi 58,2 milionu korun), Kyrgios víc než polovinu. Po zákazu startu ruských a běloruských tenistů kvůli válce na Ukrajině ale organizace ATP letos neudílí body do žebříčku.

Djokovič je čtvrtým tenistou v open éře, který vyhrál Wimbledon čtyřikrát v řadě. Před ním se to povedlo Švédovi Björnu Borgovi, Američanovi Petu Samprasovi a Rogeru Federerovi ze Švýcarska. Sedmým titulem Djokovič vyrovnal právě Samprase, Federer má ještě o jeden více.

Srbský favorit přišel o servis jako první v pátém gamu. Kyrgios výhodu brejku udržel a vyhrál nad Djokovičem pátý set po sobě. Pak začal obhájce trofeje servírovat lépe a také se dočkal brejku. Za stavu 5:3 odvrátil čtyři brejkboly a srovnal.

Australský bouřlivák tradičně komentoval verdikty rozhodčích, za stavu 4:4 ve třetím setu přišel opět o servis a vítězství se mu vzdalovalo. V dalším dějství ani jeden nenabídl soupeři brejkbol. Tie-break rozhodl Djokovič sérii čtyř míčků, odskočil na 6:1 a po třech hodinách a čtyřech minutách využil třetí mečbol po Kyrgiosově úderu do sítě.

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 40,35 milionu liber)

Muži:

Dvouhra - finále:

Djokovič (1-Srb.) - Kyrgios (Austr.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Junioři:

Dvouhra - finále:

Poljičak (3-Chorv.) - Zheng (USA) 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).