DIW: Válka na Ukrajině loni snížila výkon německé ekonomiky o 100 miliard eur

Berlín - Válka na Ukrajině a související prudký růst nákladů na energii loni snížily výkon německé ekonomiky o téměř 2,5 procenta, tedy zhruba 100 miliard eur (2,4 bilionu Kč). Uvedl to podle agentury DPA šéf berlínského výzkumného institutu DIW Marcel Fratzscher v rozhovoru, který dnes zveřejnil německý list Rheinische Post. Dodal, že letos budou negativní dopady války na Ukrajině na hospodářský výkon Německa pokračovat. Německá centrální banka dnes uvedla, že vyhlídky německé ekonomiky se sice zlepšují, ale hrubý domácí produkt (HDP) by se mohl v prvním čtvrtletí opět snížit. Německá ekonomika by se tak dostala do technické recese.

Šéf Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) Peter Adrian minulý týden v rozhovoru s listem Rheinische Post předpověděl, že válka na Ukrajině bude stát německou ekonomiku do konce letošního roku kolem 160 miliard eur (3,8 bilionu Kč). Upozornil, že to představuje zhruba 2000 eur (téměř 50.000 Kč) na osobu.

"Německo čelí silnějším hospodářským dopadům krize, protože bylo více závislé na ruské energii, má vysoký podíl energeticky náročného průmyslu a je extrémně závislé na exportu a globálních dodavatelských řetězcích," uvedl Fratzscher.

Podle lednové studie úvěrové pojišťovny Allianz Trade letos německý průmysl za energie zaplatí zhruba o 40 procent více než v roce 2021, tedy v době před válkou na Ukrajině.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Růst německé ekonomiky loni podle spolkového statistického úřadu zpomalil na 1,8 procenta z předloňských 2,6 procenta.

Německá vláda v lednu zlepšila letošní výhled německé ekonomiky z dříve předpokládaného poklesu na mírný růst. HDP Německa se podle lednové vládní prognózy zvýší o 0,2 procenta. V říjnovém výhledu přitom vláda předpovídala, že HDP letos o 0,4 procenta klesne.

"Krátkodobý výhled je nyní příznivější než před několika měsíci," uvedla dnes německá centrální banka ve své pravidelné měsíční zprávě o vývoji ekonomiky. "Na přelomu roku se nálada mezi podnikateli i spotřebiteli celosvětově mírně zlepšila, obavy z hospodářské recese poněkud ustoupily. Pravděpodobně se na tom podílelo výrazné polevení evropské energetické krize," dodala.

V loňském čtvrtém čtvrtletí německá ekonomika klesla o 0,2 procenta proti předchozím třem měsícům. "V letošním prvním čtvrtletí by mohl být výkon ekonomiky opět nižší než v předchozím kvartálu," předpověděla dnes centrální banka. Dva čtvrtletní poklesy ekonomiky za sebou se obvykle označují jako technická recese.

Centrální banka rovněž uvedla, že inflace v Německu již dosáhla svého vrcholu. Upozornila však, že mzdy nyní zažívají rychlý růst, což vytváří novou vlnu cenových tlaků, která sestup inflace zpomalí. Předpověděla, že inflace tak zůstane po delší dobu nad dvouprocentním cílem, který pro eurozónu stanovila Evropská centrální banka (ECB).