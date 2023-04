Divokej Bill vydá osmé album a chystá turné ke čtvrtstoletí své existence

Skupina Divokej Bill vystoupila 24. ledna 2019 v Praze při příležitosti 20 let existence. Na snímku zprava jsou zpěvák a baskytarista Miloš Jurač, zpěvák a kytarista Václav "Venda" Bláha a houslista Adam Karlík.

Skupina Divokej Bill vystoupila 24. ledna 2019 v Praze při příležitosti 20 let existence. Na snímku zprava jsou zpěvák a baskytarista Miloš Jurač, zpěvák a kytarista Václav "Venda" Bláha a houslista Adam Karlík. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Kapela Divokej Bill po šesti letech od poslední nahrávky Tsunami na začátku května vydá své osmé album Bazilišek a na turné oslaví 25 let své existence. Sérii koncertů zahájí osmičlenná skupina 2. června na dvoře v plzeňském pivovaru, hrát bude pod širým nebem na místech, jako jsou zámecké zahrady, parky, zelené prostory. V Praze se Divokej Bill hrající mix folku, rocku a keltské hudby představí 28. června v prostorách Loděnice Troja. Členové kapely to uvedli v rozhovoru s ČTK.

"Je to čtvrtstoletí, takže jsme se tou číslicí inspirovali, vydali jsme desku a pojedeme velké turné, které odstartuje 2. června v Plzni a skončí 2. září na Hradě Dolní Kounice. Máme dohromady pětadvacet open-air koncertů, a proto se v tomto roce neobjevíme na žádném letním festivalu," řekli ČTK kytaristé a zpěváci Václav Bláha a Roman Procházka.

Autorem většiny hudby a textů na nové desce je tradičně lídr kapely Bláha, který podle svých slov nad svoji tvorbou příliš nekalkuloval. "Normálně jsem žil svůj život a přetavil ho do těch písniček. Možná jsme se to při nahrávání snažili trochu tlačit k našim začátkům, kdy jsme zněli nejlíp. O nějaké novinky jsme se v minulosti pokoušeli, jako třeba o elektroniku, ale nemám pocit, že nám úplně slušela," uvedl.

Skupina Divokej Bill vznikla v roce 1998 v Úvalech u Prahy a za čtvrtstoletí své existence zažila úspěchy i krize. "V roce 2010 na nás začalo chodit míň a míň lidí, tak jsme si dali na nějakých dvacet měsíců pauzu. Spousta lidí si myslela, že už nebudeme hrát, ale my jsme vyřešili problém s managementem, začali si spoustu věcí dělat sami, zamakali na desce, udělali turné a znovu jsme to nakopli," podotkl Procházka.

Současná sestava Divokýho Billa je beze změny po příchodu bubeníka Marka Žežulky pohromadě 20 let. "V kapele je to jako v pracovním kolektivu. Jsou různé názory, někdy je to složité, ale když se práce daří, tak přece neodejdeš," řekl Bláha.Také členové Divokýho Billa vnímají, že kvůli zdražení energií a vysoké inflaci mají kluby problémy a pořadatelé zvedají ceny vstupenek. Na jejich turné je jednotné vstupné 699 korun.

"Nechceme fanoušky sdírat, proto řešíme cenu piva a tak. Chceme návštěvníky přitáhnout do areálů, tak jsme vymysleli takovou Happy Hour. První hodinu po otevření bude pivo levnější," sdělil Procházka.

Skupina Divokej Bill dosud vydala včetně Baziliška osm studiových alb. V anketě Český slavík se naposledy umístila na stupních vítězů v roce 2009, v kategorii skupin byla třetí. Kapela za dobu své existence prodala přes 100.000 desek a odehrála i dvě krátká evropská turné coby předkapela britských Levellers. Na začátku příštího roku 19. ledna podruhé vystoupí v pražské O2 areně.