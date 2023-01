Diviš si pochvaloval závěr své kampaně, věří v umístění v první šestce

Praha - Kandidát na prezidenta Karel Diviš si dnes při příchodu do svého štábu v pražských Holešovicích pochvaloval závěr své kampaně. Nezlobil by se za umístění v první šestici kandidátů, za propadák by naopak považoval výsledek pod tři procenta hlasů. Do volebního štábu dorazil krátce před 14:30 a ocenil zřejmě vysokou volební účast v prvním kole prezidentské volby. Podnikateli v IT technologiích a bývalému sportovní komentátorovi průzkumy veřejného mínění ani kurzy sázkařů šanci na druhé kolo nedávaly.

"Moc jsem se na dnešek těšil," řekl Diviš při příchodu novinářům. Svůj volební výsledek nedokázal odhadnout. "Může to dopadnout velkým propadákem i velkým překvapením. Sám jsem na to zvědavý," podotkl.

Svou kampaň v závěru považuje za povedenou, o čemž ho přesvědčily pozitivní ohlasy na sociálních sítích. Zároveň poděkoval svým podporovatelům.

Diviš se v kampani profiloval jako občanský kandidát. Pro svou kandidaturu sesbíral přes 50.000 podpisů. Původně ho ministerstvo vnitra, poté co škrtlo část podpisů, z voleb vyřadilo. Do hry ho následně po uznání části vyřazených podpisů vrátil Nejvyšší správní soud.

O prezidentské křeslo se uchází osm kandidátů. Za nejvážnější uchazeče o prezidentskou funkci jsou označováni poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, bývalý představitel české armády a Severoatlantické aliance (NATO) Petr Pavel a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Jejich spolukandidáty jsou kromě Diviše i poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.