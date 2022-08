Dividendy z ČEZ stát opět použije na pomoc s energiemi, řekl Stanjura

Praha - Dividendy z energetické společnosti ČEZ, které budou vyplaceny za letošní rok, stát opět použije na zmírnění energetické krize. Radiožurnálu to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vyloučil, že by vláda zavedla sektorovou daň pro některá odvětví. Jak získat peníze z nadměrných zisků některých firem, vláda podle Stanjury rozhodne zhruba do 10. září.

Energetická skupina ČEZ měla za letošní první pololetí čistý zisk 33,6 miliardy korun, meziročně o 32 miliard korun vyšší. Čistý zisk pro letošní rok očekává mezi 60 a 65 miliardami korun. Stát jako majoritní akcionář by tak na dividendách mohl získat 34 až 36 miliard korun.

Podle Stanjury se stejně jako letos počítá s tím, že peníze z dividend půjdou na pomoc lidem s vysokými cenami energií. Vláda už dříve oznámila, že celkem na tuto pomoc vyhradí 66 miliard korun, z toho čtvrtinu (asi 16,5 miliardy korun) pošle lidem letos.

"Letošní pomoc pokryly dividendy z ČEZ a stejně tak počítáme, že dividendy, které budou vyplaceny za letošní rok, stát použije na těch slíbených 50 miliard pomoci domácnostem a firmám příští rok," řekl Stanjura. Valná hromada, která o vyplacení dividend za letošek rozhoduje, bude příští rok v červnu.

Zhruba 34 až 36 miliard korun může stát získat při výplatě asi osmdesátiprocentní dividendy. Stanjura nevyloučil, že stát bude uvažovat o jejím zvýšení. "To je zatím předběžné, ale ve výplatě dividend jsme na hranici 80 až 100 procent," poznamenal.

Vláda také uvažuje o zavedení mimořádné daně z neočekávaného zisku, která by se mohla týkat třeba bank i dalších sektorů. Banky i energetické společnosti v prvním pololetí oznámily výrazný nárůst zisků. Stanjura vyloučil, že by se jednalo o sektorovou daň. Rozhodnutí podle něj padne zhruba do 10. září.

Stát podle ministra financí bude kromě odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje kompenzovat zvýšené výdaje na energie firmám i jinak. Podporu by mohly získat například firmy, které jsou energeticky mimořádně náročné, vyžaduje to ale schválení v EU. "Vím, že v této chvíli jsou notifikovány například ocelářství nebo chemický průmysl," řekl Stanjura. Menším firmám a živnostníkům pak podle ministra dorazí platba za obnovitelné zdroje ve výši zhruba 600 korun za jednu kW hodinu.