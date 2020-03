Diváky uvidí biatlonisté aspoň na obrazovkách

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Novoměstští pořadatelé se při Světovém poháru v biatlonu pokusí alespoň trochu navodit atmosféru. Z reproduktorů plánují pouštět povzbuzování diváků a na videostěnách jejich vzkazy, jelikož tribuny Vysočina Areny zůstanou od čtvrtka do neděle zcela prázdné. Z očekávaných návštěv kolem třiceti tisíc diváků nebude nic vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu kvůli riziku šíření nového typu koronaviru.

Na stadionu přesto bude znít hudba i řev fanoušků. Na obrazovkách poběží videa z minulých ročníků a ze záznamu pověstné povzbuzování. "Máme to nachystané. Chceme udělat atmošku před zahájením. Nebude to asi tak dobré, to nedokážeme, ale nějaké ruchy budou. Sice to bude komorní, ale aby to mělo aspoň trošku atmosféru, aby to nebylo až tak smutné," řekl ředitel závodu Vlastimil Jakeš.

Normálně bude fungovat moderátor, který bude ve třech jazycích komentovat dění v závodech. "Pustíme i vzkazy diváků, které nám posílají," řekl Jakeš.

Den před čtvrtečním sprintem, kterým odstartuje program, běží vše jako vždy. Biatlonisté testují střelnici i tratě a připravují se na závody. Organizátoři ale museli dělat jiné věci. "Všechno jsme museli přeorganizovat," řekl Jakeš.

"Místo toho, abychom organizovali závody, děláme vše pro to, aby se sem lidé nedostali. Reakce ze všech stran jsou hrozné, ale nedá se nic dělat. Přestavili jsme oplocení, abychom zabránili lidem sem přijít, ale nedá se nic dělat," hlesl Jakeš.

V očích měl patrný smutek a trošku se obával i konfliktů. Fanoušci jsou vyzýváni, aby se nepokoušeli do areálu dostat, ale je možné, že někteří dorazí. "Bude to vypadat hodně zvláštně, když bude oplocený areál a za plotem budou stát lidi pověšení na plotě. Spousta lidí píše, že přijdou i tak, nevím, co budeme dělat," řekl Jakeš a dodal: "Trochu strach mám, ale snad to uklidníme. Prosím diváky, aby nám pomohli, i když vím, že se jim to těžko akceptuje, ale musíme se s tím smířit."

Organizátoři mají k dispozici osmdesát dobrovolníků a některé vyčlení na hlídání. Přijede také asi třicítka policistů a je dohodnuto 70 lidí z bezpečnostní agentury. "Ale ti mají i další práci, ještě budeme o rozložení lidí kolem areálu jednat," řekl Jakeš.

Je možné, že se budou diváci snažit sledovat závody zpoza plotů nebo ze vzdálených míst. "Jako to bývá třeba na Wimbledonu, ale bohužel tam nebude obrazovka. Areál musí zůstat zavřený, zůstanou tu jen ti, kteří se na závodech podílejí," řekl Jakeš.

Do Nového Města s předstihem dorazili někteří zahraniční fanoušci. Jakeš mluvil třeba o německých divácích, kteří přijeli na týden dopředu. "Měli to spojené s výlety do Prahy, do Brna. Teď jim (cestovní kanceláře) nabízejí Macochu místo biatlonu. Ptali se, jestli můžou za plot. Co jim máme říct? Je to nešťastné," řekl Jakeš.

Kromě navíc rozestavěných plotů museli organizátoři například odstranit turnikety, zrušit objednané dopravní kyvadlové spoje. "Veškeré divácké zázemí je pryč a muselo se to reorganizovat. Byl připravený systém elektrického zabezpečení, aby to klaplo a někde nevypadl proud pro závod kvůli vařiči ve stánku. Rozhodnutí rozumím, nikdo o tom ale moc nedebatoval, co to přinese v druhém kroku," uvedl Jakeš.