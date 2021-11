Divadlo Na zábradlí uvede hru o Adamcovi, příští rok o Discolandu Sylvie

Praha - Jako událost sezony plánuje Divadlo Na zábradlí uvést počátkem prosince českou premiéru inscenace textu rakouského dramatika Petera Handkeho Zdeněk Adamec. Nositel Nobelovy ceny se ve svém textu zabývá humpoleckým studentem, který se roku 2003 upálil před Národním muzeem. Divadlo dnes novinářům také představilo plány na druhou polovinu sezony. Od února do června 2022 uvede tři nové autorské inscenace, v jedné z nich se třeba vrátí do 90. let a legendárního klubu Discoland Sylvie.

V únoru představí kmenový režisér Jan Mikulášek inscenaci Svačiny a poznámky, která se má podle vedení divadla hravým způsobem zabývat vzpomínkami na dětství ve škole a tématem vzdělávání. Mikulášek chystá také inscenaci Bufet, v níž se tvůrčí tým zaměří na fenomén stravování. Ve slavný Discoland, jak zní titul další plánované hry, se divadlo promění v dubnu. Dramaturgové Petr Erbes a Boris Jedinák v inscenaci zachytí vzpomínky bývalých zaměstnanců, návštěvníků a dalších pamětníků kdysi proslulého erotického klubu.

Inscenace Zdeněk Adamec bude poprvé uvedena 2. a 3. prosince v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka a poté bude na repertoáru Divadla Na zábradlí. s představením se na českou scénu po několika letech vrací jeho režisér Dušan D. Pařízek.

Půjde o první české provedení textu o studentovi, který se ve svých 18 letech 6. března 2003, den před první inaugurací prezidenta Václava Klause před Národním muzeem polil benzinem a upálil. Údajně byl k sebevraždě dohnán trestním stíháním z důvodu obvinění ze spolupráce s anarchisty narušujícími dodávky proudu, takzvanými darkery. V dopise na rozloučenou nadepsaném Akce Pochodeň 2003 pak zdůvodnil svůj čin jako upozornění na ekologické i společenské problémy a jako protest proti soudobému politickému dění, válkám, násilí či lidské ignoranci.

Peter Handke nahlíží na postavu Adamce jako na člověka, který v současném světě nemá svoje místo. Pro Handkeho jako postdramatického autora je typické, že se jeho dramata odehrávají v nespecifikovaném časoprostoru, jejich postavy nejsou příliš konkretizované a jejich síla tkví v jazyku. V Divadle Na zábradlí bude Zdeněk Adamec uveden v překladu ředitele divadla Petra Štědroně. "Handkeho Zdeněk Adamec není hra o pravdě, morálce či poučení. Nenabízí řešení. Stále žasnu nad tím, jak je možné předávat čtenářům a divadelním divákům tragédii mladého člověka v tak bohatých myšlenkových valérech, tak zdánlivě nezúčastněně a bez patosu, a přesto tak chytře a citlivě," uvedl již dříve Štědroň.

Tvůrci inscenaci připravují jako dvojici představení, jejíž název se vyvíjel. Dnes ho představili jako Zdeněk Adamec + Sebeobviňování. Druhou část, která se zaměří na osobnost Adamce a jeho politické postoje, uvidí diváci jako první v prostorách Betlémské kaple, poté se přesunou do Divadla Na zábradlí na část nazvanou Zdeněk Adamec, která sleduje samotný tragický příběh.

Herecké obsazení inscenace bude čistě mužskou záležitostí. Diváci uvidí Jiřího Černého, Stanislava Majera a Martina Pechláta, které doplní bulharsko-německý herec Samuel Finzi. Vzhledem k povaze textu žádný z herců neztvární Adamce, společně ale publiku odvyprávějí příběh zakřiknutého mladíka na pozadí filozofických myšlenek o kapitalistickém světě a jeho řádu.