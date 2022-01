Divadlo Na Fidlovačce uvede inscenaci Absolvent podle slavného filmu

Praha - Paralely současného světa s obdobím 60. let, kdy se odehrává děj filmu Absolvent, vidí režisérka divadelní adaptace slavného snímku Natália Deáková. Jevištní podobu příběhu absolventa prestižní univerzity, který se přes vztah se starší ženou vzpouzí konvencím, připravuje v pražském Divadle Na Fidlovačce. Tvůrci inscenaci představili novinářům, premiéru divadlo plánuje na 12. února. Předlohou je stejnojmenný román Charlese Webba a oscarový film z roku 1967, v němž se titulní rolí proslavil Dustin Hoffman.

Vypráví příběh Benjamina, absolventa univerzity, který se vrací domů. Rodiče pozvali na oslavu jeho úspěšně zakončeného studia své přátele. Syn ale nehodlá slavit příchod maloměstské idyly, budování kariéry a na oko ideálního manželství. Touží prožít něco opravdového, a tak oslavu sabotuje. Jeho rebelství zaujme paní Robinsonovou, manželku přítele Benjaminova otce, a rozhodne se Benjamina svést. Situace se ještě zkomplikuje, když se Benjamin zamiluje do Elaine, dcery paní Robinsonové.

V hlavních rolích se jako paní Robinsonová představí Jitka Schneiderová a jako Benjamin Daniel Krejčík. Elaine hraje Martina Jindrová, manžela paní Robinsonové Václav Vašák a Benjaminovy rodiče Daniel Rous a Dana Černá.

"Viděla jsem, jako asi většina z nás, film v pubertě, což si myslím, že je zásadní okamžik, kdy by člověk ten film měl vidět," řekla dnes Deáková novinářům. Až s nabídkou na divadelní inscenaci se ale prý seznámila s knihou napsanou v roce 1963.

"Ta byla v mnohém pro mě zásadní, zjistila jsem, že v roce 1963 vznikla poměrně revoluční kniha, která vyjadřovala pocit celé jedné generace, nejen dospívajících. V knize je ještě více než ve filmu znát silná generační výpověď, vzdor nejen vůči otcům, ale vůči celé generaci otců. Byla jaderná krize, segregace, Vietnam a vznikl velký proud odporu vůči patriarchálnímu systému," popsala východiska přípravy inscenace.

Doplnila, že každá generace, která ten film vidí, ho vnímá jako kultovní a iniciační, právě proto, že definuje tyto pocity. "Stejně tak tomu může být dneska, protože zažíváme něco podobného, podobnou společenskou reformu, vzepření se nějakému patriarchálnímu systému a znovunastolení společenského nastavení, jak vnímat to, co je správné a to, co není," uvedla.

Tuto reformu podle ní reprezentuje hnutí švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové, hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které protestuje proti policejní brutalitě a rasové nerovnosti, nebo tuzemská iniciativa Nemusíš to vydržet, která vznikla v prostředí vysokých uměleckých škol jako vyjádření odporu vůči sexualizovanému chování v tomto prostředí.