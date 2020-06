Divadlo Feste dnes v premiéře uvede inscenaci o Kellnerovi

Brno - Brněnské divadlo Feste dnes večer poprvé uvede inscenaci volně inspirovanou životem a podnikáním nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, majoritního vlastníka skupiny PPF. Autorem hry Opravdu živé interview s opravdovým Petrem Kellnerem, ve které nechybí humor ani odkazy na "divoká 90. léta", je Roman Sikora.

Podle režiséra Jiřího Honzírka jde o první divadelní počin věnovaný Kellnerovi. Hra je dialogem dvou herců v úlohách psychiatra a pacienta, který o sobě tvrdí, že je Kellner.

Feste se dlouhodobě věnuje politickým a společenským tématům, letos se konkrétně zaměřuje na fenomén oligarchie. Podle divadelníků se v posledních letech konečně začíná diskutovat o obrovské moci nejbohatších podnikatelů, a to i kvůli veřejnému angažmá premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž do politiky vstupoval jako majitel skupiny Agrofert. Firmu později převedl do svěřenského fondu.

Podnikatelů, kteří první polovině 90. let začali bohatnout díky privatizaci státního majetku, je však více, upozorňuje Divadlo Feste. Jedním z nich je i Kellner, jenž se vyhýbá médiím. Veřejnost má o něm jen málo informací, jeho aktivity jsou ale rozkročené na třech kontinentech a jmění odhadl časopis Forbes na více než 370 miliard korun.

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství nebo média. Působí v Evropě, Asii a Severní Americe. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu v Nizozemsku.