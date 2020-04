Divadla v plánu vlády nemají jasno, mnohá otevřou až v září

Praha/Brno - Mnozí divadelníci vnímají plán vlády na uvolňování opatření proti koronaviru jako málo specifikovaný. Jiné scény se připravují, že pro diváky začnou hrát v červnu alespoň v omezeném režimu. Vláda uvedla, že divadla by se měla otevřít jako poslední, tedy 8. června, za dodržení určitých podmínek. Některá divadla se bojí malého zájmu diváků. Další uvažují o využití menších prostor, některé větší scény neotevřou před divadelními prázdninami vůbec. Vyplývá to z ankety ČTK.

Ministerstvo kultury při specifikování podmínek, za kterých se kulturní instituce mají postupně otevírat, odkazuje na ministerstvo zdravotnictví a na to, jak se bude situace s pandemií vyvíjet. MK uvádí, že s tím, jak se budou termíny v harmonogramu blížit, budou se podmínky rozvolnění specifikovat. V případě divadel by to mělo být asi v polovině května.

Národnímu divadlu by podle mluvčího Tomáše Staňka několik dní na přípravu stačilo. "ND může začít hrát, jakmile to rozhodnutí vlády umožní. Čekáme na pokyn ministerstva zdravotnictví, co znamená formulace: za přesně definovaných podmínek," uvedl ředitel ND Jan Burian. "Domnívám se, že je málo pravděpodobné, abychom do konce sezony divadla otevřeli pro standardní provoz," dodal přesto.

Švandovo divadlo, scéna zřizovaná Prahou, nebude k 8. červnu otevírat ani jednu ze svých scén. "Studio se bude v červnu připravovat na rekonstrukci technologií a Velký sál není možné za stavu omezení kapacity hlediště smysluplně provozovat. Budeme zkoušet a připravovat se na otevření divadla v září. Ovšem za jakých podmínek budeme moci v září pozvat diváky do Švandova divadla zatím vůbec jasné není - musíme si počkat," uvedl ředitel divadla Daniel Hrbek. "Důvěru v kroky vlády však po některých výstupech a komentářích k nim bohužel nemám," uvedl.

Příspěvkovými organizacemi Prahy jsou i další čtyři divadla. V Divadle Na zábradlí chtějí dozkoušet s Janem Prušinovským hru Zlatá pláž, která by měla mít v červnu předpremiéru i pro omezený počet diváků. "S oficiální premiérou bychom počkali na září. Připravení jsme, plánujeme, ale čekáme, jak se situace vyvine," uvedla umělecká šéfka scény Dora Viceníková. "Činoherní klub rozhodně počítá s tím, že v červnu provoz částečně obnoví, buď přímo v divadle v omezeném režimu, nebo přesune program do Činoherní kavárny," uvedla mluvčí scény Linda Skarlandtová.

"Pokud budou od 8. června povoleny veřejné produkce do 50 diváků, uvažujeme o tom (a připravujeme se na to), že bychom ve zvláštním režimu odehráli několik večerů ve Studiové scéně. Od začátku května zahajujeme prodej předplatného na sezonu 2020/21," řekla Zuzana Paulusová z vinohradského divadla.

"Z ekonomického hlediska hodně našich představení na velké scéně bude při počtu 50 diváků prodělečných a v rámci Palm Off Studio zatím uvažujeme, neb se jedná o stísněný prostor. Samozřejmě ale budeme hrát velmi velmi rádi, pokud to podmínky dovolí," řekla mluvčí Divadla pod Palmovkou Markéta Hanušová.

Otevřít až v září plánují v Divadle Husa na provázku v Brně. "Uvažujeme o červnovém uvedení pár představení, kde umíme zajistit bezpečnost, a mohou tedy proběhnout ve speciálním režimu. S rozhodnutím ale vyčkáváme na zpřesnění rozvolňovacích opatření a definici podmínek," uvedla umělecká šéfka scény Anna Davidová.

Ani další brněnská scéna, Divadlo Bolka Polívky, nemá jasno ve vládním plánu. "Velmi těžko se na jeho základě staví nějaký konkrétní plán. Není určeno, zda je v počtu 50 osob zahrnutý i personál divadla," řekl ředitel Ondřej Chalupský. Limit 50 osob podle něj znamená navýšení provozních nákladů, proti němuž stojí výnos ze vstupného od několika málo diváků. "Pokud se máme řídit tímto vládním nařízením, nemá z ekonomického pohledu smysl divadla veřejnosti vůbec otevírat," uvedl.

Studio Hrdinů je divadlo bez stálého souboru, od začátku krize zrušilo na tři měsíce všechna představení bez možnosti postarat se finančně o herce. Od 8. června plánuje hrát. "Myslím, že zájem diváků nebude příliš veliký a že i po uvolnění posledních opatření budeme ještě čelit vlně rušení představení kvůli nezájmu diváků. Za představení zrušená z těchto důvodů už ale budeme moci minimálně vyplatit hercům honorář, protože ´vina´ už bude takzvaně na straně divadla," sdělila ČTK výkonná ředitelka divadla Madla Zelenková.