Divadla se zatím většinou nechystají kvůli vyšším nákladům zdražovat

Praha - Divadla se navzdory rostoucím cenám energií, které zvyšují jejich náklady na provoz, většinou nechystají zdražovat vstupné. Šetřit budou zkrácením topné sezony, některé scény omezí počet premiér, jiné se budou snažit více využívat třeba pronájmy svých prostor, což může do rozpočtu přispět. Zdražení vstupného deklarovalo od začátku sezony Národní divadlo.

Vedení první české scény uvedlo, že za energie by mělo letos zaplatit třikrát tolik, co zaplatilo za loňský rok. Proto od září zvyšuje ceny vstupného v případě činohry plošně asi o 15 procent, u baletu se o stejnou sumu navýší ceny vybraných představení. Operní představení plošně podraží od ledna 2023 o přibližně 15 procent.

Mnohá z divadel, které ČTK oslovila, se podle svých vedení budou snažit vyjít a do konce roku zdražovat nebudou. Michal Zelenka z Divadla Ungelt uvedl, že se scéna pokusí situaci zvládnout důstojně, dotaz na případné zdražování nechtěl komentovat. Také Činoherní klub vstupné zdražovat aspoň do konce roku nebude, řekla ČTK jeho mluvčí Linda Skarlandtová.

"O měsíc jsme zkrátili topnou sezonu a do konce roku bude z finančních důvodů pouze jedna premiéra místo plánovaných dvou. Vstupné zvyšovat neplánujeme, protože jsme tak učinili již v minulé sezoně," uvedla mluvčí Divadla na Zábradlí Lucie Flemrová.

Divadlo v Dlouhé říká, že k maximálním úsporám bylo nuceno už v minulých sezonách kvůli covidu. "Všechny možnosti jsme už vyčerpali," uvedla mluvčí Karola Štěpánová. "Zdražování vstupného minimálně do konce kalendářního roku neplánujeme. Doufáme, že díky podpoře našeho zřizovatele, kterým je město Praha, budeme moci zachovat jeho stávající výši. Už proto, že polovina našich diváků jsou děti a mládež," doplnila.

"Nárůst cen energií nás postihl již na začátku roku 2022, a proto jsme přijali již na jaře několik úsporných opatření, mezi něž počítám omezení počtu hracích termínů, snížení rozpočtu výroby jednotlivých inscenací, šetření nákladů v různých úrovních uměleckého, umělecko-technického a administrativního provozu," uvedl ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek. Vstupenky divadlo zatím nezdražuje, naposledy tak činilo loni v listopadu.

Hrbek počítá s tím, že budou muset přijít další úspory. Jaké a kdy závisí na mnoha okolnostech, hlavní budou ceny energií, postoj zřizovatele, politický postoj a preference nové politické reprezentace hlavního města, míra inflace, zdražování a chování diváků, uvedl. "Předpokládám, že do úzkých se dostanou i všechny nízkopříjmové divadelní profese, což může mít taky velký vliv na celý kreativní sektor. Nečekáme tedy lehké období, ale jsme připraveni situaci řešit s ohledem na míru překážek, které nám stojí - a budou stát - v cestě," dodal.

Ke zdražování vstupného nepřistoupí ani pražské kulturní centrum Vzlet. "Enormně zvýšené ceny energií už od října 2021, zvýšení nájmu na budovu Vzletu o 150 procent od ledna 2023 a vysokou inflaci se budeme snažit kompenzovat zintenzivněním naší doplňkové činnosti, tedy pronájmů či zadaných akcí," uvedl ředitel Petr Prokop. Na rozdíl od jiných kulturních institucí činí ve Vzletu příjem ze vstupného méně významnou část příjmů při zachování zhruba šedesátiprocentní soběstačnosti, uvedl.

Ve Vršovicích sídlí také divadlo MANA. Jeho ředitel David Frýdl uvedl, že divadlo má dnes výhodu v tom, že od svých začátků je nízkonákladovým projektem. "Situace narůstajících cen energií a pokračující inflace je v mnohém pro divadla horší, nežli v době covidových opatření, která byla zmírňována kompenzacemi ze státního rozpočtu, ale také ochotou diváků po téměř dvouletém půstu se vracet zpátky do divadel. Nyní je rozjezd prodejů vstupenek na novou sezonu mnohem pomalejší, lidé s nákupem váhají a často čekají až do poslední chvíle," uvedl.

"Stále držíme předcovidové ceny a jsme tak tím, co čtu na 90 let starých plakátech, vystavených u nás ve foyer: nejlevnějším lidovým divadlem v Praze. (...) Protože jsem zároveň farář, toho času v roli principála, nečekám jenom na Godota a dotace od státu, ale naučil jsem se počítat se zázraky, které jsou nedílnou součástí mé profese. Vím, že nakonec všechno dobře dopadne, a když ne, tak to ještě není konec," řekl David Frýdl.