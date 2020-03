Divadla připravují přenosy na internet, na výstavu lze jít v pěti

Praha - Soubor Cirk La Putyka připravuje další akce určené pro virtuální prostředí. Ve středu od 20:00 uvede zdarma na svém YouTube a Facebook kanálu filmový záznam novocirkusové inscenace Up End Down Symphony s hudebním doprovodem Filmové filharmonie, sdělil ČTK za soubor Jiří Sedlák. Umělci se snaží s opatřeními vyhlášenými v mnoha zemích proti šíření koronaviru vyrovnat různě, pro jejich komentáře či prezentaci děl inspirovaných koronavirem vznikla facebooková stránka CoronArt.

Zpěvák Miroslav Žbirka na ní třeba nabízí, že připraví streamovaný koncert a vyzývá fanoušky, aby psali, jaké písně chtějí slyšet. Stránka zahrnuje vážně i nevážně míněné návrhy na výrobu roušek. Jiná stránka nabízí odkazy na světová muzea a galerie, které zpřístupnili své sbírky on-line.

V Česku byl soubor Cirk La Putyka průkopníkem internetového vysílání svých inscenací. Začal s nimi minulý týden. Nový program doplní i živě přenášený úvod a závěr principála souboru Rosti Nováka mladšího, který chce diváka upozornit na to, že soubor žije převážně ze vstupného. V přípravě je novocirkusové studio pro děti, loutkové pohádky, večerní živě přenášená představení, záznamy inscenací i koncerty,

Do aktivit se zapojí i další spřátelené soubory nejen z Jatek78. V inscenaci Up End Down Symphony v režii Rostislava Nováka mladšího ožívá příběh o andělích a lidech plný vzpomínek, od kterých se člověk nedokáže odpoutat. Nabízí vrcholnou akrobacii, hudební doprovod symfonického orchestru, blízké a nezvyklé záběry na herce, akrobaty i hudebníky.

"Abychom pozvedli náladu a nepodléhali všeobecnému stresu, domluvili jsme se, že budeme během neočekávaného divadelního volna organizovat alespoň živé přenosy. Doufáme, že si je užijete v pohodlí domova se sklenkou vína nebo šálkem čaje a v kruhu rodinném," uvádí Divadlo Kampa. Zatím je možné sledovat záznam nedělního představení Malá Vizita s Jaroslavem Duškem, Pjérem la Šézem a Viktorem Zborníkem. Další přenosy budou oznámeny vždy na facebookové stránce a také v aktualitách na webu Divadla Kampa.

S vládním doporučením uzavřít galerie se vypořádal výtvarník Jiří David, který pro zájemce pořádá ve své výstavě v DOXu malé privátní prohlídky pro pět až deset lidí. Konají se 18. března v 16:00, 20. března v 17:00, 23. března v 16:00 a 28. března ve 14:00. "V tomto kontextu však musím bohužel předem požádat o včasné emailové potvrzení, abych udržel příslušný počet lidí. Roušky už nechám na každém," uvedl David. Potvrdit účast je možné na jiridavid@seznam.cz.