Divadelníci vyzvali premiéra vládu k podpoře manželství pro všechny

Brno - Představitelé českých divadel vyzvali premiéra Petra Fialu (ODS) a vládu k podpoře manželství pro všechny, včetně stejnopohlavních párů. Otevřený dopis podepsalo 25 uměleckých šéfů a šéfek souborů v Praze, Brně i dalších městech. Výzvu iniciovalo Divadlo Husa na provázku, jehož mluvčí Nikol Vrbová poskytla ČTK text dopisu. V září vláda obdržela jinou podobnou výzvu od 66 velkých firem či bank. Páry gayů a leseb mohou v Česku uzavírat registrované partnerství, nikoliv manželství.

"Naše umělecké soubory mají ve svých řadách velké množství LGBT+ lidí. I bez pohledu každodenně upřeného na obrovskou práci, kterou pro kulturu a kulturnost ve všech regionech České republiky naši LGBT+ kolegové a kolegyně odvádějí, považujeme jejich stávající diskriminaci za neobhajitelný a neudržitelný anachronismus," uvedl umělecký šéf Husy na provázku Martin Sládeček.

"Připadá nám naprosto přirozené, aby naši LGBT+ kolegové a kolegyně, mající ve vztahu ke státu tytéž povinnosti, požívali v České republice také stejných práv. Hlasování o rovných sňatcích zároveň vnímáme jako rozhodování o hodnotové orientaci naší společnosti," doplnil Sládeček.

K výzvě se připojili umělečtí šéfové a šéfky Činohry Národního divadla v Praze, Janáčkovy opery Národního divadla Brno, Východočeského divadla Pardubice, Městského divadla Zlín, Divadla Na zábradlí, Činoherního studia Ústí nad Labem nebo Divadla Spejbla a Hurvínka.

"Jsem věřící, vyznávám tradiční hodnoty a zároveň podporuji manželství pro všechny páry. Nebojím se, že by mi změna zákona vzala mé hodnoty či že by jakkoliv ohrozila rodinu jako takovou. Domnívám se, že je to právě naopak. Věřím, že manželství pro všechny podpoří hodnoty, které rodina přináší, jako jsou láska, věrnost, vzájemná podpora, úcta a respektující prostředí pro výchovu dětí," uvedl umělecký šéf brněnského Divadla Polárka Jiří Hajdyla.

Sládeček poukázal na to, že podle dostupných průzkumů podporují manželství pro všechny v Česku v posledních letech zhruba dvě třetiny společnosti. "Chceme všichni žít a tvořit ve společnosti svobodné a spravedlivé, ve které jsme si před zákonem rovni. Všichni věříme, že s legislativními kroky, které k takové společnosti vedou, nemá smysl otálet. Našemu otevřenému dopisu jsme vtiskli také podobu on-line výzvy, k níž se mohou instituce i jednotlivci působící v kultuře dále hlásit," uzavřel Sládeček. Informace o výzvě budou od dnešních 18:00 na webu www.provazek.cz.

Od července 2006 mohou páry gayů a leseb uzavírat v ČR registrované partnerství. Zákon o rovném manželství se začal projednávat v roce 2016. Ve Sněmovně je norma i v tomto volebním období. Současně zákonodárci jednají i o protinávrhu na uzákonění manželství jako svazku muže a ženy.