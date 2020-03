Divadelní ústav zjistí dopad omezení produkcí na nezávislé umělce

Praha - Institut umění - Divadelní ústav zjišťuje dopady vládních opatření souvisejících s prevencí proti koronaviru na český nezávislý umělecký sektor. Ústav tím pověřil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). ČTK to dnes sdělila Veronika Černohous z Divadelního ústavu. Sběr dat dotazníkovým šetřením potrvá do 16. března do 13:00, analýzu dostane příští týden ministerstvo. Zaorálek se se zástupci nezávislých divadel sejde v pátek, v úterý má schůzku s představiteli státních kulturních institucí.

Dotazník je určen představitelům zastřešujících organizací a profesním asociacím. Průzkum je zaměřen i na situaci subjektů, individuálních umělců a dalších profesí, kteří nejsou zastřešeni oborovými organizacemi a působí na nezávislé scéně. Soukromá a nezávislá divadla a další umělci podle svých odhadů zatím mohou přijít o statisíce až miliony korun.

Asociace nezávislých divadel ČR a další oborová sdružení se na ministra obrátily už minulých dnech s prosbou o jednání o způsobu kompenzace škod, které vzniknou nezávislému sektoru scénických umění po zavedení opatření proti šíření epidemie.

"Kulturní organizace jsou bytostně odkázány na přítomnost publika. Pokud by opatření trvala dlouhodobě, bude ohrožena ekonomika nejen neziskového sektoru, ale celého kulturního průmyslu, který je i tak dlouhodobě podfinancovaný," uvedla v dnešní tiskové zpráva první místopředsedkyně asociace Lenka Havlíková.

Asociace připomíná, že rozpočtová kapitola MK stále nedosahuje jednoho procenta státního rozpočtu, jak mnozí lidé z kultury požadují a politici léta slibují. Rozpočet ministerstva na rok 2020 činí 15‚25 miliardy korun. "Z toho je na živé umění (hudba, divadlo, tanec) určeno 177,45 milionu korun, což je 1,16 procenta z rozpočtu ministerstva a 0,0109 procenta ze státního rozpočtu. Přínos kultury do HDP je přitom dlouhodobě přes dvě procenta, uvádí asociace.

Většina uměleckého, technického i manažerského personálu v sektoru nezávislých divadel s ohledem na charakter práce nepracuje v zaměstnaneckém poměru. "Důvodem je zároveň fakt, že grantové financování není v naší zemi na takové úrovni, aby umožnilo aktivní zaměstnaneckou politiku. Příjmy těchto pracovníků jsou tedy přímo úměrné počtu odehraných akcí. Hrozí tak reálná možnost, že se celá tato sociální skupina ocitne zcela bez prostředků," uvedla asociace.