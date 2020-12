Diváckými hity DAFilms byli snímky Vlastníci, V síti a Země medu

Praha - Nejlepším filmem roku 2020 byli podle kurátorů, festivalových ředitelů a diváků streamovací platformy DAFilms Vlastníci režiséra Jiřího Havelky, dokumentárním filmům vévodil snímek V síti, ze zahraničních dokumentů potom na Oscara nominovaná Země medu. Divácky nejsledovanější filmy DAFilms doplňuje každoroční ocenění Doc Alliance Selection Award, které letos obdržel film Duchové: Dlouhá cesta domů portugalského režiséra Tiaga Siopa. ČTK o tom za DAFilms informoval Martin Černý.

Všechny tyto snímky uvedené v on-line premiéře v tomto roce byly zařazeny do tradičního předvánočního programu Best of DAFilms. Programový speciál Best of DAFilms utváří samotní diváci DAFilms podle toho, co v tomto roce nejvíce sledovali a vyhledávali. Divácky nejúspěšnější filmy doplňují programoví kurátoři DAFilms o výrazné novinky z katalogu a osobní doporučení výjimečných titulů, které by neměly zapadnout. Do dvacítky vybraných filmů se tak dostaly snímky No Home Movie od Chantal Akermanové nebo Walden od Jonase Mekase.

"Letošní rok byl pro filmový průmysl výjimečný ve všech ohledech, od produkce přes festivaly až po on-line distribuci. I když zatěžkávací zkouška, kterou do kulturního sektoru vnesla pandemie, nadále trvá, měli jsme možnost vidět spoustu výrazných titulů. Do popředí diváckého zájmu se díky online distribuci dostalo i několik nezávislých filmů jako Karel, já a ty nebo dokumentárních debutů jako Kiruna - překrásný nový svět nebo FREM," zhodnotila letošní rok kurátorka českého programu Veronika Lišková.

Mezi nejsledovanější filmy na DAFilms se zařadily i klenoty z fondu československé kinematografie jako Intimní osvětlení nebo Ostře sledované vlaky, jejichž režiséři Ivan Passer a Jiří Menzel letos zemřeli.

"Dopad letošního roku na filmovou distribuci je patrný. I když nemohl být do kin uveden stejný počet premiér, než bývá zvykem, diváci v našem filmovém katalogu hojně využívali jeho pestrost, kterou nabízí více než 2000 titulů. Stálý program navíc obohatil nespočet filmových festivalů, které se musely odehrát on-line. S napětím očekáváme, jak se zkušenost z tohoto roku promítne do diváckých návyků a do samotného distribučního cyklu," podotkla výkonná ředitelka DAFilms Diana Tabakov.

Cenu Doc Alliance Selection Award, kterou letos získal snímek Duchové: Dlouhá cesta domů, uděluje od roku 2008 sdružení sedmi dokumentárních festivalů: CPH:DOX, Doclisboa, Millenium Docs Against Gravity FF, DOK Leipzig, FIDMarseille, MFDF Ji.hlava a Visions du Réel.

Portál DAFilms.cz, který letos oslavil 15 let od svého založení, je výsledkem tvůrčí spolupráce evropských festivalů dokumentárního filmu sdružených do Doc Alliance. Jeho cílem je posouvat hranice dokumentárního filmu, propagovat jeho rozmanitost a podporovat kvalitní autorské filmy.