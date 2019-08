Diváckou cenu na festivalu ve Slavonicích získal norský film

Slavonice (Jindřichohradecko) - Diváckou cenu na Letním filmovém a hudebním festivalu Slavonice Fest získal norský snímek Boj sněžného pluhu s mafií. Úspěch slavily i dokumenty a studentské filmy. Z hudebních produkcí nejvíce lidí navštívilo koncert Davida Kollera. ČTK to dnes řekla za organizátory festivalu Barbara Trojanová.

Norsko-dánsko-švédský film Hanse Pettera Molanda byl na festivalu zařazen do sekce, kterou vybíral Jaroslav Róna. "Určitě bude veliká radost na straně Jardy, že vybral vítězný film," poznamenala Trojanová. Snímek vyhrál s převahou, na pomyslném druhém místě byl americký film Zelená kniha.

Plný sál byl na premiéře českého dokumentu Sarkofág pro královnu. Velký zájem byl o předpremiéru sekce České televize Jak si nepodělat život, se kterým přijela dramaturgyně Tereza Kopáčová.

Premiérově se letos promítalo také v rakouském Fratres. "První den byla projekce málo obsazená, ale lidé si řekli, že je to tam pěkné, že je tam velký sál na pěkném místě, a chodilo čím dál víc diváků," řekla Trojanová.

Návštěvníci festivalu oceňovali také novou mobilní aplikaci, pomocí níž mohli zjistit, ve kterém promítacím prostoru je ještě volné místo. Spokojeni byli s výstavami či programem pro děti včetně dětských filmařských dílen. V dosahu bylo všude občerstvení, v nabídce byla veganská i vegetariánská jídla.

Na 80 filmových projekcí šestého ročníku festivalu se prodalo podle odhadu 14.000 vstupenek a další 4000 lidí navštívily 12 koncertů. Pro poslední projekci vybrali organizátoři na dnešní večer hudební velkofilm Zrodila se hvězda. Uvedou jej na náměstí v provizorním letním kině. "Pak si dáme poslední festivalový drink a budeme se těšit na příští rok," uvedla Trojanová.

Letošní ročník začínal happeningem v duchu 80. let, příští rok by se v malebném městečku na Jindřichohradecku mohl úvodní večer odehrát ve stylu rokenrolové hudby tzv. rockabilly. Právě v tomto duchu se totiž nese komedie Bourák s Jiřím Macháčkem, který nyní natáčí hlavní organizátor festivalu, režisér Ondřej Trojan. Premiéru by mohl mít za rok.