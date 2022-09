Diplomatka a stálice, vzpomínají na Alžbětu II. dvě z Wintonových dětí

Londýn - Když v roce 1939 přišli do Anglie jako uprchlíci před začínající nacistickou okupací Československa, byla ještě Alžběta II. princeznou a na britském trůnu byl její otec Jiří VI. Milena Grenfellová-Bainesová a Alfred Dubs pak prožili v Británii prakticky celou "alžbětinskou éru" a několikrát se setkali s královnou či jejím nástupcem Karlem III. O své vzpomínky na tato setkání a pocity ze smrti dlouholeté panovnice se dvojice, kterou v dětství zachránil sir Nicholas Winton, podělila v rozhovorech s ČTK.

"Můžu říct, že nám je a bude po ní (Alžbětě II.) smutno, protože člověk si na ni po těch 70 letech zvykl," shrnula lady Grenfellová-Bainesová při setkání u čaje, jak jinak než o páté. "Bude to jiné," dodala 92letá rodačka z Prahy.

Vybavila si, jak se před více než 80 lety před odjezdem z vlasti naučila první anglickou frázi: God save our gracious king, neboli "Bůh ochraňuj našeho laskavého krále". Úryvek z britské hymny pro ni prý tehdy mnoho neznamenal, po smrti nejdéle vládnoucí panovnice v britských dějinách je ale znovu aktuální. "Myslím, že mi bývalá královna bude chybět. A musím se zase naučit 'god save our gracious king', jako tehdy, když jsem sem poprvé přišla," řekla.

O tři roky mladší Dubs má za sebou desetiletí ve vrcholné politice a v rozhovoru vzpomínal především na setkání s Alžbětou II. z doby na konci minulého století, kdy působil jako jeden z níže postavených vládních činitelů dohlížejících na situaci v Severním Irsku. V roce 1997 byl shodou okolností pověřen, aby se "staral o královnu" při zahradní slavnosti na hradě Hillsborough nedaleko Belfastu.

"Večer předtím mě dvě hodiny připravovali a pak jsem při obědě seděl vedle ní," vzpomínal Dubs, který je dnes členem Sněmovny lordů. "Byla to fascinující konverzace. Její vhled do politiky Severního Irska byl zkrátka prvotřídní... Udělalo na mě ohromný dojem, jak moc se v těch otázkách orientovala," pokračoval. Alžběta II. podle něj byla schopnou diplomatkou a "politicky chytrou" panovnicí. Také na ni bude vzpomínat jako na někoho, "kdo učinil z povinnosti své životní heslo způsobem, jakým to dnes mnoho lidí nedělá".

Dubs i Grenfellová-Bainesová se společně s královnou setkali v roce 2008, když zavítala na Slovensko. K oficiálnímu programu přitom bylo přizváno několik takzvaných Wintonových dětí, tedy žen a mužů židovského původu, kteří na začátku druhé světové války uprchli z nacisty okupovaného protektorátu Čechy a Morava ve vlacích vypravených sirem Wintonem. Lord Dubs si vybavil, jak se u něj v Bratislavě královna zastavila a poznamenala: "Tohle jsem o vás nevěděla."

Grenfellová-Bainesová má více zkušeností se současným panovníkem Karlem III., který do minulého týdne vystupoval jako princ Charles. "S Charlesem jsem se potkala několikrát… Já jsem taky dostala medaili, nevím ještě přesně proč," vtipkovala. V roce 2014 zase princi z Walesu při koncertě v Londýně předala jako dárek k narozeninám Remosku, tedy elektrickou mísu na pečení vyráběnou v Česku. "Myslel, že to je nějaká lampa," smála se Grenfellová-Bainesová. Dodala, že o několik dní později přišel z princova sídla dopis informující o tom, že přenosná trouba je v kuchyni připravená k použití.

I přes tyto osobní zkušenosti s královskou rodinou se svěřila, že se cítí spíše jako republikán. Na otázku, co podle ní dnes monarchie Britům přináší, reagovala slovy: "Přináší turisty." "Myslím, že je to tradice a že takový obyčejný Brit... si nemůže představit Anglii bez královny," dodala o chvíli později.

I lord Dubs vyjádřil názor, že britská monarchie má před sebou ještě řadu let, byť možná v "zeštíhlené" podobě. Roli, kterou královská rodina v dnešní Británii hraje, vysvětluje jednak apolitickou povahou instituce, jednak jako jistou náhražku náboženství. "Myslím, že lidé potřebují v něco věřit... Myslím, že lidé mají pocit, že monarchie je něco, skrze co mohou vyjádřit svou víru ve vlast," řekl.