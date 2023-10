Diplomaté požádali o informování otce dětí v Gaze o zájmu dostat je do bezpečí

Praha - Čeští diplomaté ze styčného úřadu v Ramalláhu opět požádali palestinskou stranu, aby kontaktovala otce dětí v Pásmu Gazy a informovala ho o zájmu českého státu dostat je do bezpečí. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Děti podle iniciativy Pod svícnem unesl bývalý manžel týrané ženy zprvu do Dubaje, nyní se ale nacházejí v Pásmu Gazy.

"Opakovaně a aktuálně i teď v souvislosti s evakuací českých občanů (z Izraele) požádali naši diplomaté ze styčného úřadu v Ramalláhu palestinskou stranu, aby zkontaktovala palestinského otce dětí a informovala ho o zájmu českého státu dostat děti do bezpečí," uvedl Drake.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) dnes ráno řekl, že nyní nevidí reálnou možnost, jak by český stát mohl dosáhnout návratu dětí. "Bohužel realita je taková, že pokud nedojde k nějaké shodě, tak nemáme právní nástroj vůči Gaze, která je ovládaná teroristickým hnutím, jak se čehokoli domoci," konstatoval. Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva v pondělí ČTK řekla, že resort případ řeší prostřednictvím čtyř úřadů - v Abú Zabí, Káhiře, Tel Avivu a Ramalláhu.

Pásmo Gazy je ovládáno islamistickým hnutím Hamás. Právě odsud zaútočili palestinští radikálové v sobotu na Izrael, který odpověděl odvetnými nálety.