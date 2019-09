Dionová v Praze zahájí evropskou část svého světového turné

Praha - Kanadská zpěvačka Céline Dionová se představí 21. května příštího roku v pražské O2 areně, kam se vrátí po 12 letech. Její vystoupení bude první z celkem třiatřiceti zastávek evropské části turné Courage World Tour. Aktuální světové turné se koná u příležitosti vydání nového alba Courage, které celosvětově vychází 15. listopadu. ČTK o tom dnes informovala mluvčí pořádající společnosti Bestsport Martina Kučerová.

Nejúspěšnější kanadská umělkyně posledních 20 let před několika dny zveřejnila tři nové písně Imperfections, Lying Down a Courage. Ty odhalují podobu prvního anglicky zpívaného alba vydaného po šesti letech, jež slibuje eklektický mix baladických písní a ostřejších popových hitů.

"Pražský koncert nabídne jak nejznámější písně, mezi které patří mimo jiné i titulní píseň k filmu Titanic My Heart Will Go On, I’m Alive nebo osobitá verze písně All By Myself, tak i nové písně z chystaného alba, které fanoušky přenesou od světoznámých hitů zpět do prostředí současného popového světa," uvedla Kučerová.

Prodej vstupenek na pražský koncert 21. května 2020 bude zahájen 4. října.

Zpěvačka, jež sbírá ocenění již od svých osmnácti let, prodala za svojí doposud 35 let trvající kariéru téměř 250 milionů hudebních nosičů. Byla oceněna pěti cenami Grammy, dvěma Oscary, a v roce 2004 cenou Diamond Award jako nejprodávanější zpěvačka všech dob. Majitelka podmanivého hlasu a vítězka písňové soutěže Eurovize z roku 1988 si však nedávno prošla nejtěžším obdobím ve svém životě, když jí krátce po sobě zemřeli na rakovinu manžel i bratr. Dionová, která se narodila 30. března 1968, se na výsluní dostala v 90. letech, kdy slavila jeden úspěch za druhým, v hitparádách bodovaly zejména skladby z alb The Colour Of My Love (1993) a Falling Into You (1996). Mezinárodní hvězdu z ní udělal hlavně film Titanic z roku 1997.