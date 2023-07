Dílo autora filmového Vetřelce přilákalo na Hlubokou za první měsíc 7000 lidí

Hluboká nad Vltavou (Českobudějovicko) - Alšova jihočeská galerie (AJG) přilákala za první měsíc od otevření výstavy, která představuje autora filmového monstra Vetřelec HR Gigera, přes 7000 lidí. Je to zhruba o třetinu víc v porovnání s prvním měsícem trvání úspěšné výstavy ruské avantgardy před dvěma lety. Rekordním dnem byl zatím svátek 6. července, kdy přišlo 536 zájemců. ČTK to dnes řekl ředitel AJG Aleš Seifert, který dnes vedl první komentovanou prohlídku. Na víc než 900 metrech čtverečních nabízí galerie v zámecké jízdárně díla, která vytvořil švýcarský umělec Hans Rudolf Giger. Výstava nabízí přes 100 prací, potrvá do 19. listopadu.

Fotogalerie

"Jsme nadšeni nejen ze zájmu návštěvníků, ale i z jejich reakcí, které nám nechávají jak v knize, tak hlavně na sociálních sítích. Zároveň nás těší i pochvaly ze Švýcarska a dnes mohu prozradit, že v září by měla do Hluboké přijet Mia Bonzanigová, druhá manželka HR Gigera, která se na výstavu neskutečně těší. Taktéž je stále ve hře možnost návštěvy (psychiatra) Stanislava Grofa, což by byl splněný sen. Výstavu navštěvují jak fanoušci, tak i ti, kteří jeho dílo neznají a jsou mile překvapeni," řekl ředitel. Grofa (92) pojilo s Gigerem přátelství, napsal o jeho díle i knihu.

Zatím rekordní návštěvnost zaznamenala AJG o červencových svátcích. Ve středu 5. července přišlo 473 lidí, ve čtvrtek 6. července 536 návštěvníků. Většina si kupuje vstupenky až na místě. Základní vstupné do expozice je 225 korun.

Někteří odborníci říkají, že Giger byl Hieronymem Boschem 20. století. "Giger bývá označován za největšího vizionáře mezi umělci 20. století. Stylově vyšel ze surrealismu, jehož formu naplnil postkatastrofickou skepsí i existencialismem, který přinesly obě světové války. Oslavujeme 70 let galerie, ikonickou částí naší sbírky vedle gotiky je surrealismus," řekl Seifert. Gigerovy práce v ČR naposledy vystavilo Národní technické muzeum v Praze v roce 2005.

V jízdárně jsou kresby, obrazy i plastiky. Giger se proslavil díky pracím Necronomicon, které nadchly amerického režiséra Ridleyho Scotta. Giger pak pro něj navrhl Vetřelce, za kterého dostal v roce 1980 Oscara za nejlepší vizuální efekty. Rovněž tato díla návštěvníci v jízdárně spatří. Malíř, sochař a návrhář Giger (1940 - 2014) byl ctitelem česko-německé literatury, Franze Kafky, vedle jiného vytvořil kresby na základě jeho povídky Proměna. Fascinoval ho i magický svět Gustava Meyrinka. Giger je známý jako zakladatel uměleckého směru biomechanický surrealismus. Podrobnosti o výstavě, jejíž náklady byly několik milionů Kč, jsou na webu.

Alšova jihočeská galerie vznikla v roce 1953. Ozdobou jejích sbírek jsou díla z gotiky a ze 60. let minulého století. Zřizuje ji Jihočeský kraj, letos jí dal na provoz 51,4 milionu Kč. Loni přilákala galerie 60.984 lidí, jak vyplývá z výroční zprávy. Předloni to bylo 65.006 lidí.