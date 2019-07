Díky UNESCO stoupá zájem o Rudou věž smrti v Ostrově

Na snímku je Rudá věž smrti ve Vykmanově u Ostrova, která bývala součástí lágru, odkud chodívali političtí vězni na nucené práce do uranových dolů v nedalekém Jáchymově.

Ostrov (Karlovarsko) - Po zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO stoupá zájem o Rudou věž smrti ve Vykmanově u Ostrova na Karlovarsku. Památka, která připomíná utrpení politických vězňů při zpracování uranové rudy v 50. letech minulého století, by proto měla být v nejbližší době veřejnosti zpřístupněna, řekl dnes novinářům starosta Ostrova Jan Bureš (ODS).

Věž je veřejnosti běžně nepřístupná, navštívit ji lze pouze po dohodě s vlastníkem, kterým je Konfederace politických vězňů. "Připravujeme proto ve spolupráci s Konfederací politických vězňů a ostrovskou věznicí umožnění přístupu i vznik naváděcího systému. Tak, aby se tam mohli dostat běžní lidé, ale i organizované skupiny," řekl Bureš.

Už nyní věznice, která s památkou sousedí, umožňuje ohlášeným organizovaným zájezdům například parkování autobusů na svých parkovacích plochách. "Za pomoci vězňů tam dělají i údržbu, sekání trávy a starají se o ten areál," doplnil starosta. Do budoucna by věž zřejmě měla přejít do správy Národního památkového ústavu.

Sedmipatrová věž se v 50. letech využívala jako místo konečné úpravy uranové rudy. Vězni byli nuceni, bez jakýchkoliv ochranných obleků, vyvážet rudu naloženou ve vozících do nejvyššího patra věže a přesypávat ji na obrovská síta, jimiž ruda padala až do přízemí. Následkem špatné stravy, těžké práce a vysoké radioaktivity většina z dělníků pracující ve Věži smrti zemřela. Konfederace politických vězňů České republiky získala věž s dvěma přilehlými křídly do majetku v roce 2008, ve stejném roce byla prohlášena za národní kulturní památku. Je jednou 22 lokalit zapsaných letos souhrnně jako Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.