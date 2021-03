Devět ředitelů krajských hygien se postavilo za odvolanou Rážovou

Praha - Devět ředitelů krajských hygienických stanic se postavilo za odvolanou hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou. Ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) poslali před několika dny dopis, ve kterém kritizují to, že ministr ani další vládní politici odchod Rážové nezdůvodnili. Podle šéfů hygienických stanic k odvolání Rážové za její působení v době epidemie koronaviru důvod nebyl. Napsal to dnes server Seznam Zprávy.

Blatný odvolal Rážovou z funkce hlavní hygieničky ke 14. březnu, jeho návrh schválila minulý týden v pondělí vláda. Rozhodnutí ministr opakovaně odmítl komentovat. "Je to něco, co se nějakým způsobem děje," řekl. Rážovou od počátku tohoto týdne nahradila dosavadní ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Funkcí byla pověřena. Na místo musí být podle služebního zákona vypsáno výběrové řízení.

Hygienici v dopisu Blatnému vyjádřili nesouhlas s tím, že činnost hlavní hygieničky byla nedostatečná. "Není to pravda a nejsou pro to podle našeho názoru žádná relevantní data. Dosud není hygienické obci ani znám zákonný důvod, na základě kterého by měla být hlavní hygienička vládou odvolána," napsali. Dopis podle serveru podepsali například pražská ředitelka Zdeňka Jágrová, jihomoravský ředitel David Křivánek nebo Lenka Petráková z Karlovarského kraje.

Ředitelé hygien v dopise zmiňují také služební zákon, podle něhož musí být sesazení každého úředníka odůvodněné, například závažnou chybou nebo jiným proviněním. "Je smutné, že namísto uznání odbornosti a množství odvedené práce, které bylo v případě hlavní hygieničky v loňském roce skutečně enormní, je nyní z našeho pohledu opět pošlapán zákon o státní službě v očekávání lepších zítřků, které mohou jen stěží rychle nastat. Jsme přesvědčeni, že není správné, aby bylo se státními úředníky, kterými hygienici jsou, takto zacházeno," cituje server z dopisu.

Ředitelé v dokumentu uznávají, že hygieny ne vždy stíhaly obvolávat všechny nakažené koronavirem, celkově se to ale podle nich dařilo z 90 procent. Zároveň poukázali na to, že nebylo jejich chybou, když v době sílící nákazy neměli potřebné vybavení, například počítače pro brigádníky v call centrech. Uvedli také, že není jejich vina, že stát nedokázal propojit počítačové systémy tak, aby pracovník hygieny nemusel zadávat data do tří různých registrů.

Rážovou před odvoláním kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO) za to, že mnohem dřív nenavrhla zavřít Chebsko, Sokolovsko a Trutnovsko, kde se v únoru nákaza vymkla kontrole. Babišovi se také nelíbilo, že se Rážová k epidemii koronaviru veřejně málo vyjadřuje. "Byl to extrémně náročný rok, kdy paní doktorka vykonávala svou funkci. Málokdo si dovede představit, jak zatěžující a složitá práce to byla," řekl k odvolání Blatný.

Rážová teď bude podle služebního zákona brát půl roku 80 procent platu a buď si bude hledat jiné místo ve státní správě, nebo může čekat, co jí ministerstvo zdravotnictví nabídne. Když se pro Rážovou nové uplatnění nenajde, ze státních služeb bude muset odejít.