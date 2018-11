Liberec - Otravu krve dostalo devět lidí, kteří v minulých dnech podstoupili operační zákroky v soukromé nemocnici ve Frýdlantu. Osm z nich přijala od středy Krajská nemocnice v Liberci, jeden je v jablonecké nemocnici. Jejich stav je vážný, v ohrožení života však nejsou. Podle ministerstva zdravotnictví je pravděpodobnou příčinou otravy kontaminace nebo závadné složení anestetika. Případem se zabývá i policie.

"Museli jsme kvůli tomu vyhlásit částečně krizový režim na ARO, povolat personál, odložit plánované operace napříč nemocnicí," řekl ČTK mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář. Na ARO jsou podle něj čtyři pacienti, další tři na jednotce intenzivní péče (JIP). Jejich stav se zlepšuje.

"Nasadili jsme jim širokospektrální antibiotika a čistili jsme jim krev," uvedl mluvčí. Devátý pacient je na pozorování.

Frýdlantská nemocnice uzavřela operační sál a zjišťuje, co otravu způsobilo. "Vysvětlení zhoršení stavu pacientů by měly přinést testy, na jejichž výsledky všichni čekáme," řekla ČTK mluvčí Nemocnice Frýdlant Dita Fuchsová.

"Jako jedna z pravděpodobných příčin se nyní jeví kontaminace či závadné složení anestetika, které je v tuto chvíli vyšetřováno Státním zdravotním ústavem na bakteriologii a toxikologii," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Přístroje i podávané látky prý kontrolovala odborná firma a byly v pořádku. Pracovníci krajské hygienické stanice a zdravotního ústavu v nemocnici provádějí epidemiologické šetření, včetně stěrů, odběrů vzorků léčiv i dezinfekčních prostředků i sterilního materiálu.

Operace prováděly různé týmy chirurgického a gynekologického oddělení, různí anesteziologové i různé sestry. "Považujeme za vysoce nepravděpodobné, že by se jednalo o selhání zdravotnického personálu," uvedla Fuchsová.

Podle Řičáře už v minulosti několikrát ošetřovala liberecká nemocnice pacienty, kteří podstoupili zákrok ve Frýdlantu. Byli to jednotlivci přivezení do krajského zařízení s pooperačními komplikacemi. To se ale stává i v jiných nemocnicích.

Hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) dnes ČTK řekl, že Liberecký kraj má stále zájem frýdlantskou nemocnici od vlastníka, skupiny EUC převzít. Do jaké míry může kauza ovlivnit hodnotu nemocnice, nechtěl spekulovat. Oceňování nemocnice pro kraj provádí externí firma.

Firma EUC (dříve Euroclinicum), která nemocnici provozuje, ji koupila v roce 2013, o dva roky později kvůli nedostatku lékařů uzavřela nemocnice lůžkové interní oddělení a přeměnila ho na lůžka následné péče. Od dubna 2016 přestala v nemocnici fungovat akutní interní ambulance a nemocnice od té doby zajišťovala jen pohotovostní službu. Ještě před pěti lety mělo zařízení 126 lůžek, dnes jich zůstává 80, z toho 35 akutních a 45 následné péče. Od Nového roku nemocnice nebude poskytovat akutní lékařskou péči.

Aby kraj nemusel ve Frýdlantském výběžku vybudovat třetí stanoviště záchranné služby, měla by v rámci dohody péči pro zhruba 25.000 obyvatel regionu zajistit Krajská nemocnice Liberec. Nemocnici by měla koupit nanejvýš za 30 milionů korun. Nemocnici Frýdlant chce kraj, který je majoritním vlastníkem krajské nemocnice, převzít do poloviny roku 2019.

Město Frýdlant se jako vlastník areálu zavázalo investovat více než tři miliony korun do přípravy rekonstrukce areálu a dalších nejméně 25 milionů investuje do realizace. Objekty modernizaci nutně potřebují. Ani pro Liberecký kraj nebude péče bez finančních nároků. V memorandu se kraj zavázal nejméně po deset let ročně na zajištění lékařské služby první pomoci ve Frýdlantském výběžku dávat pět milionů korun. Na financování služby by se však měly podílet i obce Frýdlantska.