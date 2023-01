Developerské projekty je třeba plánovat

Rozhovor se starostou Prahy 22 Tomášem Kaněrou (ANO) o nových developerských projektech v Uhříněvsi. Pro budoucí obyvatele je podle něj nutné nejprve vybudovat potřebnou infrastrukturu.

"V následujících 10 letech se klidně může stát, že se počet obyvatel zdvojnásobí, ale je to něco, na co máme do určité míry vliv a jsme schopni s těmi investory nějakým způsobem jednat, aby se nám tam těch 50 procent obyvatel neobjevilo naráz, ale postupně. Nejdřív připravíme infrastrukturu, protože víme od těch investorů, jaké projekty připravují, kolik bytů se nám tam postaví. Měli bychom nejdřív připravit lékařské domy, ordinace pro lékaře, měli bychom připravit školky a školy. V tuto chvíli máme dvě obslužné komunikace skrz Uhříněves, třetí nám zatím ještě chybí a teprve až bude toto vybudováno anebo se začne budovat, tak teprve potom můžou developeři začít stavět." shrnuje komunikaci s developery Kaněra.