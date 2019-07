Devatenáctiletá čtvrtkařka Vondrová pojede na mistrovství světa

Čtvrtkařka Lada Vondrová přiletěla 15. července 2019 do Prahy se stříbrnou medailí z mistrovství Evropy do 23 let ve švédském Gävle.

Čtvrtkařka Lada Vondrová přiletěla 15. července 2019 do Prahy se stříbrnou medailí z mistrovství Evropy do 23 let ve švédském Gävle. ČTK/Říhová Michaela

Brno - Devatenáctiletá čtvrtkařka Lada Vondrová si zajistila účast na světovém šampionátu v Dauhá. Na atletickém mistrovství republiky v Brně dnes zvítězila v čase 51,71 sekundy, což znamenalo vylepšení osobního rekordu o 42 setin a také splnění limitu IAAF o devět setin.

"Rozběhla jsem to rychleji než včera, což jsem měla, a nevytuhla jsem, takže super. Pro mě to (účast na MS) znamená hrozně moc, je to úplně super. Hrozně jsem si to přála, jsem nesmírně šťastná. Vůbec jsem to nečekala, takže teď budu asi brečet," uvedla Vondrová v rozhovoru pro Českou televizi.

Čerstvá stříbrná medailistka z mistrovství Evropy do 22 let Vondrová ve finále jednoznačně porazila dvojnásobnou mistryni světa na 400 metrů překážek Zuzanu Hejnovou, která zaběhla čas 52,44. To je výkon jen o půl sekundy pomalejší než její osobní rekord na hladké čtvrtce ze životní sezony 2013.

Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková vyhrála souboj oštěpařek a získala třináctý titul, což je rekordní počet v jedné disciplíně. Špotáková zvítězila výkonem 63,14 metru z první série.

Aktuální česká jednička Nikola Ogrodníková na rozdíl od nedávného mítinku Diamantové ligy v Londýně nepřehodila šedesátimetrovou hranici a skončila třetí hodem dlouhým 56,36. Soutěž ukončila po třetí sérii kvůli potížím se zády. "Ještě jsem je z Londýna cítila. Jak jsem házela špatné hody, tak se to zhoršovalo, pak se to nabaluje. Asi nemůžu závodit takhle rychle po sobě," řekla Ogrodníková, před kterou se dostala také Irena Šedivá (57,56).

Pátý mistrovský titul získal koulař Tomáš Staněk, i když se nedostal za dvacet metrů. Vyhrál výkonem 19,81. Na republikový šampionát dorazil přímo ze soustředění. "Ještě mě nějak rozbolelo koleno. V tom sektoru se sešlo víc věcí, únava ze soustředění, špatná technika, ještě to koleno," popisoval. Věří, že problémy s kolenem nebudou vážné. "Spíš je to bolestivá věc. Říká se tomu skokanský koleno. Mě to občas trápí, když to přetížím, že se ten úpon zanítí," doplnil.

V mužském závodě na 400 metrů překážek si Vít Müller vylepšil osobní rekord na 49,59. "Běželo se mi super. Hodně jsem to řezal do třístovky, závěr bolel. Ale byla plná tribuna diváků, kteří fandili jak o život, takže mě tlačili do cíle," uvedl Müller, který splnil svazové kritérium pro účast na světovém šampionátu. Pro start v Dauhá ale musí spoléhat na pozvánku.