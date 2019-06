Dětskou olympiádu vyhrála Praha, nejvíc zlatých míří na Moravu

V sídle Libereckého kraje soutěžili 24. června 2019 v Liberci sportovní střelkyně na IX. Letní olympiádě dětí a mládeže. V okolí města není žádná vnitřní střelnice, kterou by bylo možné pro soutěž použít, proto se střílelo v multimediálním sálu úřadu.

Liberec - Vítězem IX. Letní olympiády dětí a mládeže je se 459 získanými body reprezentace hlavního města Prahy. Nejvíc zlatých medailí si ale z Liberce odvážejí mladí sportovci na jižní Moravu. Získali rovných 30 zlatých. V celkovém hodnocení skončil Jihomoravský kraj na třetím místě za Středočeským krajem. Tým z Libereckého kraje, který letos letní olympiádu pořádal, skončil na pátém místě a má 11 zlatých, 16 stříbrných a deset bronzových medailí. ČTK o tom za organizátory informovala Lenka Vrátná.

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských reprezentací v různých sportovních disciplínách, je nejdůležitějším mládežnickým projektem ČOV. Do bojů se v Liberci zapojilo 3400 mladých sportovců. V 65 disciplinách se rozdělovalo 1163 medailí. Poslední medaile se rozdělovaly dnes ve volejbale, fotbalu, florbalu, orientačním běhu, tenise, basketbalu, beachvolejbalu, skocích na trampolíně a sportovní střelbě. Olympiáda skončila, v pátek už se budou mladí sportovci rozjíždět domů.

Liberecký kraj je nejúspěšnějším krajem, sedmkrát za sebou vyhrál zimní olympiádu. V letních soutěžích ale zdaleka tak úspěšný není. Dětská olympiáda nebyla v Libereckém kraji poprvé, zkušenosti má už z pořadatelství zimní olympiády v roce 2010. "Byl jsem nadšený z té atmosféry tady. Liberecký kraj po devíti letech potvrdil, že umí zorganizovat sportovní akci v tak velikém rozsahu," ohodnotil práci organizátorů olympiády místopředseda ČOV Filip Šuman.

Účastníci podávali špičkové výkony a padla i řada osobních rekordů a to vše navzdory tropickým teplotám, které také lámaly rekordy. "Ten teplotní rozdíl mezi zimní ODM 2010 a letošní mohl být v některých dnech přes 40 stupňů, to už je co říct," poznamenal Šuman.

Liberecký kraj dnes na závěrečném ceremoniálu předal štafetu Karlovarskému kraji. "Těšíme se, že k nám třeba zase někdy doputuje ve formě letní nebo ještě lépe zimní verze Olympiády dětí a mládeže," dodal náměstek libereckého hejtmana Petr Tulpa (Starostové pro Liberecký kraj).