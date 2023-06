Dětské letní tábory jsou letos často dražší než loni, zájem o ně neklesá

Ilustrační foto - Děti běží do jídelny na svačinu 13. srpna 2020 na dětském táboře v Borovanech na Českobudějovicku.

Praha - Za účast dětí na letních táborech zaplatí letos rodiče často víc než loni. Ceny táborů pořádaných mládežnickými spolky mohou být kvůli růstu cen potravin, energií a nájmů meziročně vyšší o víc než 17 procent. Zájem o tábory ale zůstává podle organizátorů vysoký. Vyplývá to z informací od zástupců mládežnických organizací, které ČTK poskytla Česká rada dětí a mládeže, a z informací na webech spolků.

Například některé skautské oddíly budou pravděpodobně zvyšovat poplatky za tábor kvůli nárůstu cen potravin, řekla mluvčí Junáka Barbora Trojak. Poplatky za stravu jsou podle ní největší položkou ceny tábora. Podle Trojak letos skautské oddíly pořádají zhruba 1200 táborů, na které míří asi 35.000 dětí. Junák se označuje za největšího organizátora táborů v Česku.

Dražších bude i zhruba 350 letních táborů, které připravuje Pionýr. "Zatím je nárůst například na dvoutýdenní tábor asi 200 Kč," uvedla předsedkyně Darina Zdráhalová. Podle informací na webu se účastnické poplatky za dvoutýdenní letní tábor pohybují mezi 3000 Kč až 4800 Kč. Minimálně o 17 procent víc než loni by podle Lucie Šulcové měly stát tábory pořádané spolky ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Loni účastníci platili v průměru 3.300 Kč. Zájem přesto organizace čeká podobný jako v roce 2022, kdy pro 9610 dětí uspořádala 352 táborů.

Průměrná cena tábora Křesťanského sdružení mladých lidí (YMCA ČR) se podle mluvčí Julie Bergerové proti loňsku kvůli růstu cen zvýšila asi o deset procent na aktuálních 2.897 Kč. V porovnání s rokem 2021 je letošní cena vyšší téměř o čtvrtinu. Až o deset procent narostly poplatky za účast na některých táborech organizovaných Klubem Pathfinder, informoval předseda Roman Buchtel. Týdenní tábor tak nyní vychází v průměru na 2100 Kč, zájem o pobyt na něm je ale vysoký a klub musí podle svého předsedy adepty odmítat.

Zcela plné turnusy hlásí podle vedoucí kanceláře ústředí Terezy Urbancové i Česká tábornická unie. "Odpovídá to zvýšenému zájmu dětí o pravidelnou celoroční činnost v našich klubech, osadách a oddílech. Většina našich táborů byla naplněna v řádech dní od spuštění přihlašování," uvedla. Kvůli zájmu pořádají letos členové Asociace turistických oddílů mládeže ČR o pět táborů víc než loni. Zájemci se tak mohli hlásit na 140 táborů, informoval předseda asociace Tomáš Novotný. Také jejich ceny rostly, a to zhruba o deset až 15 procent. Viceprezident organizace Duha Radan Kukal sdělil, že to, o kolik tábory navýší účastnické poplatky, záleží na typu tábora. "Inflace nejvíc postihuje velké stálé tábory ve zděných areálech, naopak růst cen méně ovlivňuje malé tábory postavené na 'zelené louce'," vysvětlil.

Díky schválení novely zákona o ochraně veřejného zdraví od letoška není třeba, aby osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla, měly potravinářský průkaz. Podle Trojak, Bergerové a Buchtela se tak pro vedoucí na táborech sníží administrativní a organizační zátěž. Zdráhalová uvedla, že průkazy byly "formální záležitost". Kukal dodal, že mnozí měli průkazy s platností na dobu neurčitou, takže o aktuálním zdravotním stavu jeho majitele nic nevypovídaly.