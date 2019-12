Děti Země kvůli poslední části D1 u Přerova podaly odvolání

Přerov - Organizace Děti Země podala odvolání proti změně územního rozhodnutí na stavbu posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic a proti kácení jednoho stromu a keřů v okolí její trasy. ČTK to dnes sdělil předseda Dětí Země Miroslav Patrik. Odvolání podle Ředitelství silnic a dálnic ČR zkomplikuje úřední přípravu stavby této části D1, která musí být zahájena nejpozději v roce 2021, kdy pro ni končí výjimka z EIA. Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, což by vyřešilo tristní dopravní situaci. Řidiči nyní v Přerově čekají denně až desítky minut dlouhých kolonách.

Dětem Země se nezamlouvá změna územního rozhodnutí na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi, kterou v listopadu povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. "Odvolání proti změně územního rozhodnutí má deset bodů, v nichž upozorňujeme na chyby procesu EIA v roce 2000, který neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, které bylo vydáno bez účasti veřejnosti. Také žádáme o přezkum závazných stanovisek," uvedl Patrik.

Řízení o změně územního rozhodnutí na poslední část D1 u Přerova bylo zahájeno na jaře 2017, a to zejména kvůli změně projektu mimoúrovňového křížení Přerov-sever, ze kterého se podle Patrika nakonec stala komplikovaná okružní křižovatka nevyhovující normám.

Organizace Děti Země v odvolání žádá, aby byla posouzena varianta trasy dálnice D1 s jejím odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu. "Stejnou námitku ve svém odvolání má i Občanské sdružení Krajina Dluhonice. Podle nás dosud k řádnému posouzení variant nedošlo. Je tak škoda, že při projektování změny mimoúrovňové křižovatky Přerov-sever nedošlo současně i k tomuto nepatrnému posunutí trasy," podotkl Patrik.

Ekologickým aktivistům se nelíbí ani rozhodnutí přerovského magistrátu pokácet kvůli stavbě posledního úseku D1 jeden strom a keře na ploše více než čtvrt hektaru. Podle Patrika nebyly vypořádány podrobné připomínky a chybí i vyhodnocení významu kácených dřevin či uložení přiměřené náhradní výsadby.

Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) odvolání zkomplikují přípravu stavby D1 z Přerova do Říkovic. "Pokud jde o rok 2021 (zahájení stavby), netroufám si za současného právního stavu odhadnout," řekl Kremlík minulý týden při otevření části D1 z Lipníku do Přerova. ŘSD podle něj činí všechny kroky, aby stavba mohla začít hned po úředním povolení. Kremlík chce se zástupci Dětí Země jednat o jejich připomínkách.

ŘSD před podáním odvolání odhadovalo, že schválená změna územního rozhodnutí ke stavbě D1 u Přerova by měla nabýt právní moci v příštím roce na jaře. Stavební povolení chtělo vyřídit do června 2020. Nové výběrové řízení na zhotovitele stavby by díky tomu mohlo začít také v příštím roce. Podle nových odhadů bude poslední část dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi otevřena nejdříve v roce 2024.