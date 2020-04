Děti se mají výtvarně vyjádřit ke koronaviru

Hamburk/Oslo - Děti z celého světa mají zasílat ke zveřejnění své malby a kresby vyjadřující jejich dojmy z života v době koronavirové krize. O celosvětovém uměleckém projektu "kids paint corona" (děti malují koronu) informoval německý týdeník Die Zeit, který ho inicioval společně s Mezinárodním muzeem dětského umění v Oslu. Na akci spolupracují i další redakce, včetně amerického deníku The Washington Post. Vybraná dílka budou koncem roku vystavena přímo v Oslu, slibují organizátoři akce.

Děti mají namalovat nebo nakreslit své dojmy či zážitky z koronavirové doby. "Měl by to být samozřejmě obrázek, ale jak velký a barevný, to bude zcela na tobě. Můžeš si nakreslit, co chceš. Možná virus proměníš v komiks. Možná nakreslíš výhled ze svého okna. Nebo se pokusíš vyjádřit své pocity v barvách. Namaluj cokoli, co tě činí šťastným, cokoli tě děsí nebo namaluj něco, co ti opravdu chybí. Můžeš také ve své hlavě cestovat časem a namalovat obrázek o své vytoužené budoucnosti po koroně," uvádí na svých webových stránkách norské muzeum.

Děti mladší 18 let mají své výtvory nafotit nebo naskenovat a zaslat do 31. května e-mailem listu Die Zeit na adresu kidspaintcorona@zeit.de nebo je vložit prostřednictvím příslušného odkazu přímo do databáze norského muzea.

Z vybraných zaslaných příspěvků vznikne nejdřív virtuální výstava, která bude v polovině června k vidění také v některých novinách a na webových stránkách. Předběžně vybrané obrázky by mělo norské muzeum zveřejnit na svém webu. Ke konci tohoto roku, nebo na počátku roku 2021, by pak chtělo muzeum v Oslu uspořádat skutečnou výstavu.