Děti dnes slaví svůj den, velké akce se letos nekonají

Praha - Děti po celém světě dnes slaví svůj den. Každoročně pro ně bývá připravena řada zábavních či sportovních akcí, letos se však velké oslavy nekonají kvůli koronaviru. Hromadné akce jsou podle vládního nařízení povoleny nejvýš pro 300 lidí. Kvůli tomu jsou regulovány i vstupy do zoologických zahrad, zábavních center, kin či hradů a zámků. Podle předpovědi meteorologů by ale dětem mělo dnes přát počasí, s příchodem meteorologického léta se začne oteplovat.

Každý rok mohli kluci a holky oslavit den dětí třeba na mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Tento rok jej ale pořadatelé kvůli koronaviru přesunuli na září. Děti také obvykle mohou na den dětí vidět parní i motorové vlaky. Letos byla v Praze plánovaná projížďka parní lokomotivou po rekonstruovaném Negrelliho viaduktu, i to je přesunuté na září. Některá centra či domy dětí připravily program zaměřený na děti už o víkendu, jiné organizace chystají program nebo třeba snížené vstupné dnes. Zdarma jsou dnes přístupné všechny objekty Národního muzea.

Mezinárodní den dětí se slaví od roku 1950, od 1. června 1952 pravidelně tento den v roce. V Česku žije podle statistických dat přes dva miliony dětí ve věku do 18 let, z toho téměř 800.000 dětí je ve věku do šesti let. Loni se v Česku narodilo 112.200 dětí.

Hromadné akce v Česku omezují vládní nařízení. Od 25. května jsou povolené nejvýše pro 300 lidí. Pokud bude epidemie dál pod kontrolou, kapacita se od 8. června zvýší na 500 lidí a od 22. června na 1000, uvedl před dvěma týdny ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Na dnešní den připadá i první den klimatologického léta, to astronomické začne 20. června před půlnocí. Venkovní teploty by dnes měly šplhat ke 22 stupňům Celsia. Letní den, kdy teplota překročí 25 stupňů Celsia, meteorologové očekávají tento týden ve čtvrtek či v pátek. První letní den letošního roku Česko zažilo 28. dubna, loni to bylo ještě o čtyři dny dříve.