Dětem i rodičům napíšu klidně omluvenky, řekl vítězný střelec Sparty Pavelka

Praha - Velkou euforii v kombinaci se značnou únavou prožívali po vítězství hokejistů Sparty nad Libercem 5:4 ve třetím prodloužení Tomáš Pavelka a Adam Polášek. Oba beci se na postupu Pražanů do semifinále podíleli celkem třemi góly, sám Pavelka rozhodl druhé nejdelší extraligové utkání v play off v čase 103:28 vítěznou trefou. Dětem i jejich rodičům kvůli pozdnímu konci zápasu orý Pavelka klidně napíše omluvenky do školy a do práce.

"Za všechny musím poděkovat fanouškům, že vydrželi. Všechny děti, co jdou zítra do školy, ať se za mnou staví, napíšu jim klidně omluvenky, ať můžou přijít pozdě. I rodičům do práce napíšu," řekl novinářům Pavelka po pátém duelu čtvrtfinálové série, kterou sparťané ovládli 4:1 na zápasy.

"Já jsem tady děti měl a zítra jdou taky do školky, takže nevím, co s nimi budu dělat. Dostanu zítra ráno v osm placáka na čelo 'tati vstávej', a doma se nebude chumelit. To, co diváci předvedli, bylo super. Dva roky jsme si to trošku obrečeli, protože nemohli (kvůli covidu) přijít. Tohle nám chybělo. Tohle je to, o čem play off je," ocenil Polášek návštěvu 9287 diváků.

Na něm i Pavelkovi byla po utkání patrná únava. "Bylo to mentálně a fyzicky náročné. Nevím, jestli to byla pátá, nebo šestá třetina, už jsem se trošku ztrácel. Všichni měli dost, ale byli jsme šťastnější. Měl jsem toho plné zuby, protože tělo na to není zatím připravené. Je nastavené na tři třetiny. Teď najednou byla čtvrtá třetina a člověk musel rozhýbat nohy," uvedl osmadvacetiletý Pavelka.

Jeho parťák z obrany o výhře svého týmu v prodloužení nepochyboval. "Když jsme vlezli do druhého prodloužení, šlo vidět, že jsme na tom líp. Drželi jsme se líp na puku a měli jsme z třetiny víc. To nám dodalo fakt hodně sil do dalšího prodloužení. Tam to šlo vidět. V šatně nebyl ani jeden kluk, který by tomu nevěřil. Jakmile jsme přišli do třetího prodloužení, bylo fakt vidět, že vyhrajeme. Byla to jen otázka času," prohlásil třicetiletý Polášek, autor dvou tref v základní hrací době. "V životě jsem hattrick nedal, fakt jsem ho nevětřil," dodal s úsměvem ostravský rodák.

Ve 104. minutě ukončil čekání na konec prodloužení Pavelka, který si najel před branku na přihrávku Davida Tomáška. "Dobržďoval jsem tam nohama a věděl jsem, že jdu do brány, ať se stane, co se stane. Brzdil jsem a pak jsem jenom viděl kluky kolem, jak se radují," popsal rozhodující moment Pavelka.

Liberec ještě zkusil trenérskou výzvu. "Hned jsem věděl, že si ji vezmou, protože neměli co ztratit. Bylo úplně jasné, že to budou zkoušet. Uklidnilo mě, když jsem to viděl na iPadu na střídačce. Nebylo o čem se bavit. Pak se na to podívali další a říkali, že to je jasný gól. Ale přece jenom ve vědomí máte, co když to neuzná?" přiznal Polášek.

V 29. minutě po čtvrté inkasované brance Matěje Machovského nahradil Július Hudáček, jenž během téměř 75 minut na ledě ze 30 střel neinkasoval. "To bylo rozhodnutí trenéra, měl k tomu svoje důvody. Hudymu to sedlo a nám to dalo impulz na dohrání zápasu úplně jinak. Dneska to vyšlo. Můžu říct, že dneska vychytal dneska nulu," podotkl Polášek.

V semifinále Sparta vyzve České Budějovice, které vyřadily Pardubice rovněž 4:1 na zápasy. Polášek ani Pavelka nechtěli Motor výrazněji komentovat. "Nechal bych je až na zítra, musíme si odpočinout," řekl Polášek.