Déšť zvedl hladiny řek v Česku, někde až na třetí stupeň

Praha - Silný déšť dnes v části Česka opět zvedl hladiny potoků a řek. Nejvážnější situace byla na východě Čech, na Vysočině a v Olomouckém kraji. Nejvyššího povodňového stupně dosáhla například říčka Novohradka v Luži na Chrudimsku nebo Třebůvka na Svitavsku. Nebezpečí záplav podle odpoledního varování meteorologů nadále hrozí na Chrudimsku, Pardubicku, v okolí Moravské Třebové a v oblasti Nového Města na Moravě.

Vysoká voda dnes způsobila problémy obyvatelům dvou obcí na Pardubicku. V Dolních Ředicích zaplavil místní potok suterény níže položených budov. V nedaleké Dolní Rovni se pod vodou ocitly zahrady a dvory. Před vodou z říčky Lodrantky a zároveň stékající z okolních polí lidé chránili své domovy pomocí pytlů s pískem.

Během dne se v Pardubickém kraji zvedly hladiny i některých dalších toků. Na třetí stupeň vystoupila Novohradka v Luži a Třebůvka v Mezihoří a v Hraničkách na Svitavsku.

Také v sousedním Královéhradeckém kraji se vydatný déšť projevil vzestupem hladin některých toků. Na druhý povodňový stupeň se dostala Kněžná v Rychnově nad Kněžnou. Hasiči v kraji dnes v souvislosti s počasím zasahovali u asi 30 událostí. "Nejčastěji šlo o čerpání vody ze sklepů, odstranění spadlých stromů, monitoring vodních toků nebo rozvoz pytlů s pískem," řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová.

Tendenci vystoupit z břehů měly dnes i některé toky na Vysočině. Na druhý povodňový stupeň se po poledni dostala Sázava na Žďársku a Svratka v Dalečíně a v Borovnici. Dopoledne hasiči kvůli stoupající hladině Doubravy preventivě evakuovali dětský tábor v Libické Lhotce, která je místní částí Libice nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Bylo tam asi 45 dětí, podle mluvčí hasičů jsou v pořádku.

Voda zaměstnala také hasiče v Olomouckém kraji. Museli například odčerpávat velkou lagunu, která vznikla v průmyslovém areálu v Července u Litovle. V Tučíně na Přerovsku zase hasiči čistili ucpaný odtok na retenční nádrži.

Na jihu Moravy dnes na druhý povodňový stupeň vystoupala Křetínka na Blanensku. Na první, tedy nejnižší stupeň se dostala Svratka v Brně-Poříčí a ve Veverské Bítýšce.

Na Chrudimsku, Pardubicku a v okolí Moravské Třebové na Svitavsku podle meteorologů stále hrozí extrémní nebezpečí záplav. Stejně vysoké riziko je nově na Vysočině v oblasti Nového Města na Moravě, hrozí tam rozlití Svratky v Borovnici. Vzhledem ke srážkám se podle meteorologů zvednou i hladiny řek, které odvodňují Jeseníky a Orlické hory.

Jihomoravský kraj

Křetínka na Blanensku dnes stoupla po deštích na druhý povodňový stupeň, který značí pohotovost. Na prvním stupni jsou i některé další toky v kraji. Vyplývá to z webů Českého hydrometeorologického ústavu a Povodí Moravy.

Křetínka v Prostředním Poříčí dosáhla prvního stupně v 9:00, druhého asi o dvě hodiny později. Druhý stupeň se zde vyhlašuje při dosažení 90 centimetrů, v 17:40 byla hladina na 110 centimetrech s pozvolna stoupající tendencí.

Křetínka je od 14:00 na prvním povodňovém stupni i v Letovicích pod přehradou. Na prvním stupni je aktuálně (před 18:00) i Svitava v Letovicích, také Bělá na odtoku z boskovické přehrady.

Prvního povodňového stupně dosáhla také Svratka v Brně-Poříčí, a to ve 12:50, kdy hladina dosáhla 148 centimetrů, první povodňový stupeň platí od dosažení 120 centimetrů. V 17:40 byla na na 122 centimetrech, stav je setrvalý. Ve Veverské Bítýšce Svratka dosáhla prvního stupně v 13:30, o čtyři hodiny později byla hladina ve výšce 209 centimetrů a pozvolna stoupá.

V platnosti pro severnější části Jihomoravském kraje platí výstraha hydrometeorologického ústavu kvůli možným povodním, je platná do úterního dopoledne.

Jihočeský kraj

Malše a Polečnice v Jihočeském kraji překročily na některých místech první povodňový stupeň. Způsobil to silný déšť, který v noci na dnešek a v ranních hodinách region zasáhl. Postupně by dnes mělo přestat pršet a stav řek se následně vrátí do normálu, řekla ČTK Kateřina Štěrbová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

První povodňový stupeň překročila Malše v Kaplici, kde je nyní výška hladiny 126 centimetrů. Za posledních 24 hodin se tam zvedla o 80 centimetrů. Polečnice v Českém Krumlově ráno dosahovala 111 centimetrů. Brzy dopoledne stoupla hladina Malše i v Pořešíně, kde rovněž překonala první stupeň povodňové aktivity.

Podle Štěrbové by se už jinde v kraji neměly toky zvednout. Dodala, že nejvíce srážek na jihu Čech zaznamenali meteorologové v posledních hodinách v Novohradských horách, kde spadlo až 50 milimetrů vody.

Královéhradecký kraj

Hladina řeky Kněžná v Rychnově nad Kněžnou po silných nočních deštích vystoupala dopoledne na druhý povodňový stupeň. První povodňový stupeň dnes po 13:00 platil v Královéhradeckém kraji na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří a v Kostelci nad Orlicí a na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí. Vyplývá to z dat hradeckého ústředí Povodí Labe.

Hasiči v kraji od rána kvůli počasí zasahovali u asi 30 událostí, především na Rychnovsku. "Nejčastěji šlo o čerpání vody ze sklepů, odstranění spadlých stromů, monitoring vodních toků nebo rozvoz pytlů s pískem," řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová. Vodu hasiči čerpali ze sklepů či garáží v Černíkovicích, Vamberku, Rychnově nad Kněžnou - Lipovce, Dlouhé Vsi, Rovni, Česticích, Lupenici, Kvasinách, Doudlebech nad Orlicí.

Dispečink Povodí Labe dnes ráno uvedl, že kvůli pokračujícímu dešti se dnes čekají vzestupy na řekách v povodí horního Labe a Orlice. V noci v regionu napršelo do 45 až 50 litrů vody na metr čtvereční. Přes den by mohlo napršet dalších 20 až 30 litrů vody na metr čtvereční, ojediněle i více. Například v Častolovicích na Rychnovsku za posledních 24 hodin napršelo přes 60 litrů vody na metr čtvereční. Po minulých deštích je území nasycené vodou.

Kněžná v Rychnově nad Kněžnou hranici prvního povodňového stupně ve výši 100 centimetrů překročila dnes v 06:00, v 10:00 překonala hranici druhého stupně. Po 13:00 byla na úrovni 151 centimetrů, což byla hodnota průtoku pro dvouletou vodu.

Pardubický kraj

Na třetí, nejvyšší povodňový stupeň dnes po silných deštích vystoupaly toky v Dolní Rovni na Lodrantce a Dolních Ředicích na Ředickém potoku na Pardubicku. Ředický potok se vylil z břehů, v Dolní Rovni steklo velké množství vody také z polí. Někde již hladiny kulminovaly, jinde se ještě mohou zvýšit. Během dne se zvedly hladiny dalších toků, na třetí stupeň vystoupila Novohradka v Luži a Třebůvka na dvou měřicích stanicích na Svitavsku.

V Dolní Rovni se lidé snaží před velkou vodou chránit. "V noci byl přívalový déšť, ohrožená je velká část obce vodou z polí i zaneseným potokem Lodrantka. Zahrady a dvory jsou už téměř všude zaplavené, naplnili jsme skoro 2000 pytlů a chráníme lidem obytné části domů," řekla ČTK starostka Dolních Rovně Iva Vinařová. Voda místním zatopila i sklepy.

Voda natekla do suterénu níže položených budov také v Dolních Ředicích, zaplavené jsou i nově budované domy. Evakuovat se zatím nikdo nemusel. Obec hlídá průchodnost mostů a rozváží pytle na ochranu před záplavami.

"Rozdali jsme jich víc než 1000, další dostaneme ze skladu ze Skutče, naváží se znovu písek," uvedla místostarostka Pokorná.

Kvůli silným dešťům měli hasiči v Pardubickém kraji ráno desítky výjezdů, jen v Holicích a okolí 12 kvůli rozvodněným říčkám. Odčerpávali vodu ze zatopených sklepů rodinných domů. Ze skutečské základny logistiky auta přivezla pro zasaženou oblast 10.000 pytlů.

Odpoledne dosáhla třetího povodňového stupně Novohradka v Luži a Třebůvka na měřicích stanicích v Mezihoří a v Hraničkách na Svitavsku. Na druhý stupeň se zvýšila Loučná v Cerekvici a Novohradka v Úhřeticích. "V Luži zatím kritický stav není. Vážnější je situace v místních částech Bělá a Radim, kde se vylil Anenský potok. Je tam i uzavřená silnice, jsou vyplavené některé sklepy, garáže a zahrady," řekla ČTK starostka Luže Veronika Pešinová.

Nejnižší stupeň platil v 16:00 na Loučné v Dašicích a Litomyšli, Tiché Orlici v Lichkově, Chrudimce v Přemilově a Třebovce v Ústí nad Orlicí. Podle Povodí Labe jsou přehrady Pastviny na Divoké Orlici a Seč a Křižanovice na Chrudimce téměř nebo zcela plné. Zvýšení odtoku během dneška podnik nepředpokládá.

Olomoucký kraj

Vydatný déšť zvedá nadále v kraji na mnoha místech hladiny toků. Na některých místech hladiny podle meteorologů dosáhly druhého stupně, jde o tok Třebůvky, Oskavy a Oslavy. První povodňový stupeň překročila i řeka Morava v Raškově, uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hasiči mají kvůli odstraňování následků v souvislosti s dešti na kontě sedm desítek výjezdů, řekl ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Vodu čerpají i v obcích, které nedávno těžce postihly bleskové záplavy.

Hasiči zasahují například v Moravičanech. "V Moravičanech v rámci preventivního opatření a očekávaného nárůstu vodní hladiny místní jednotka provedla výstavbu montované protipovodňové hráze," uvedl mluvčí hasičů. Čistí zde také přítok řeky Moravy, Třebůvku. "Hasiči zde provádějí při soutoku preventivní odstraňování větších klád a jiných nebezpečných předmětů. Voda v místě má do 20:00 stále narůstat, po toku na některých místech se přibližuje ke třetímu povodňovému stupni," doplnil Hošák.

Hasiči také čerpají vodu v místech, jako je Šumvald a jeho místní část Břevenec. Tamní obyvatelé tam vydatné srážky nesou už těžce, přívalové deště obec zasáhly před třemi týdny a lidé dodnes odklízejí jejich následky. Hasiči zasahují i na ostatních místech v Olomouckém kraji. "Na řece Romži, poblíž Ptení, hasiči pročišťovali naplaveniny na již zatopené dřevěné lávce, v terénu jsou stále desítky hasičů," dodal Hošák.

Během dne zaměstnala hasiče také velká laguna v průmyslovém areálu v Července, kterou odčerpávali plovoucími čerpadly. Vodu však čerpali i například v Želeči na Protějovsku či v Dlouhé Loučce na Olomoucku. V Nasobůrkách zase stavěli hráz z pytlů s pískem. V Tučíně na Přerovsku čistili ucpaný odtok na retenční nádrži, v Bohdíkově na Šumpersku museli odstranit spadlý strom z osobního auta. Od podvečera vjíždějí především do oblasti Uničovska a Šumperska.

Podle ČHMÚ dosáhla druhého povodňového stupně Třebůvka v Lošticích, Oslava v Dlouhé Loučce a Oskava v Uničově. Bdělost je vyhlášena na Moravské Sázavě v Lupěné a na Moravě v Raškově. Prvního povodňového stupně dosahuje i řada malých toků na Prostějovsku, například v Otaslavicích či Vrchlovicích.

Kraj Vysočina

Na Vysočině dnes kvůli dešti stoupají hladiny řek. Na druhý povodňový stupeň se po poledni dostala Sázava na Žďársku a Svratka v Dalečíně a v Borovnici, pohotovost na této řece vyhlásil také starosta v Herálci. První povodňový stupeň, bdělost, platil v 16:00 podle Českého hydrometeorologického ústavu na 11 měřicích stanicích v kraji. Kromě Sázavy i na Doubravě, Jihlavě, Balince a menších říčkách.

Uzavřená je podle policie kvůli vodě ves Sedliště u Jimramova na Žďársku. "Je tam zaplavená jedna místní komunikace, která se zaplavuje často, protože je nízko položená," řekl ČTK starosta Jimramova Josef Homolka. Druhá přístupová silnice do místní části je podle starosty neprůjezdná kvůli opravám mostu. Do vsi s necelou stovkou obyvatel lze dojít pěšky, autem je nedostupná přibližně od poledne.

Dopoledne hasiči kvůli stoupající hladině Doubravy preventivě evakuovali dětský tábor v Libické Lhotce, která je místní částí Libice nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Bylo tam asi 45 dětí, podle mluvčí hasičů jsou v pořádku. "Děti byly promáčené za noc, jak tady pršelo. Tak aby se mohly usušit," řekl starosta Libice nad Doubravou Václav Venhauer. Přechodné zázemí našli táborníci v obecní ubytovně a ve škole, podle starosty tam dnes přenocují.

Hasiči na Vysočině dnes měli kvůli počasí přes 30 výjezdů, nejvíc měli na Havlíčkobrodsku. Čerpali vodu ze sklepů, někde odstraňovali stromy ze silnic. Uvedli to na webu. Provizorní hráz stavěli například u domu v Petrovicích na Pelhřimovsku, protipovodňové hráze budovali ve Velkém Meziříčí.

Bdělost začala na Vysočině platit po 08:00, nejdříve na Svratce. Hladina řeky tam pak ještě stoupla. V Borovnici chyběly v 16:00 k vyhlášení třetího povodňového stupně tři centimetry.

První povodňový stupeň byl hodinu po poledni na Doubravě v Bílku, na řece Sázavě ve Žďáru nad Sázavou, Chlístově a ve Světlé nad Sázavou, na řece Jihlavě v Ptáčově, na říčce Řečici a na Balince v Balinách. Do 16:00 ohlásily překročení prvního stupně další čtyři měřicí stanice, na Sázavě v Pohledských Dvořácích, na Borovském potoce ve Stříbrných Horách, na Fryšávce v Jimramově a na říčce Šlapance v Mírovce u Havlíčkova Brodu.

Podle meteorologů se bude oblačnost na Vysočině odpoledne od západu částečně protrhávat, vyjasňovat by se mělo večer.