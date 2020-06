Déšť v ČR zvedl hladiny řek, někde je extrémní nebezpečí záplav

Praha - Déšť opět zvedl v části České republiky hladiny řek. Na nejvyšší, třetí povodňový stupeň se dnes dostala Lodrantka v Dolní Rovni a Ředický potok v Dolních Ředicích na Pardubicku. V regionu platí stejně jako v okrese Chrudim a v okolí Moravské Třebové pro nejbližší hodiny podle meteorologů extrémní nebezpečí záplav. Po srážkách se na druhý, krátkodobě i třetí stupeň rozvodní také řeky odvodňující Jeseníky a Orlické hory. Druhý stupeň již nyní platí na několika místech Pardubického a Královéhradeckého kraje, na řadě dalších je první stupeň, bdělost. Na Vysočině hasiči kvůli velké vodě preventivně evakuovali dětský tábor.

Upozornění Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na nejvyšší nebezpečí povodní platí pro Chrudimsko a Pardubicko kvůli rozvodnění hladin v povodí Novohradky a dolní Chrudimky do úterního poledne, v Moravské Třebové a v okolí do dnešního odpoledne, důvodem je dosažení stavu ohrožení na Jevíčce.

Déšť by měl podle meteorologů v regionech ale postupně ustávat, na východě republiky později odpoledne.

Na Pardubicku byla dopoledne v Dolních Ředicích na žádost místostarostky kvůli rozvodněnému potoku vyhlášena zátopová vlna, obyvatelstvo dostalo podle hasičů varování. Před velkou vodou se snaží prostřednictvím pytlů s pískem chránit i obyvatelé Dolní Rovně, jejíž velká část je ohrožena vodou z polí i zaneseným potokem Lodrantka.

V kraji se zvedla také hladina Novohradky, která v Luži dosáhla druhého stupně. Hranici nejnižšího stupně překročila Loučná v Cerekvici. V sousedním Královéhradeckém kraji po silném nočním dešti na první stupeň stoupla řeka Kněžná v Rychnově nad Kněžnou. Povodí Labe čeká kvůli pokračujícímu dešti vzestupy i na dalších řekách v povodí horního Labe, Orlice a Chrudimky.

Déšť se nevyhnul ani Vysočině, kde byla dnes dopoledne bdělost na pěti místech na řekách Svratka, Sázava a Doubrava. Kvůli stoupající Doubravě hasiči preventivě evakuovali skautský tábor v Libické Lhotce, která je místní částí Libice nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Bylo tam asi 45 dětí, jsou v pořádku, dočasné ubytování našli v obecní ubytovně a ve škole.

Na první povodňový stupeň po silném dešti z noci a dnešního rána stoupla také Malše a Polečnice v Jihočeském kraji. Dál by se podle meteorologů ale zvedat v této oblasti neměly.

Vlivem pokračujícího deště by se ale podle nich mohla do úterního poledne vylévat voda z řek na severu Královéhradeckého, Moravskoslezského a Olomouckého kraje a na jihu Pardubického kraje a východě Vysočiny.

Jihočeský kraj

Malše a Polečnice v Jihočeském kraji překročily na některých místech první povodňový stupeň. Způsobil to silný déšť, který v noci na dnešek a v ranních hodinách region zasáhl. Postupně by dnes mělo přestat pršet a stav řek se následně vrátí do normálu, řekla ČTK Kateřina Štěrbová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

První povodňový stupeň překročila Malše v Kaplici, kde je nyní výška hladiny 126 centimetrů. Za posledních 24 hodin se tam zvedla o 80 centimetrů. Polečnice v Českém Krumlově ráno dosahovala 111 centimetrů. Brzy dopoledne stoupla hladina Malše i v Pořešíně, kde rovněž překonala první stupeň povodňové aktivity.

Podle Štěrbové by se už jinde v kraji neměly toky zvednout. Dodala, že nejvíce srážek na jihu Čech zaznamenali meteorologové v posledních hodinách v Novohradských horách, kde spadlo až 50 milimetrů vody.

Královéhradecký kraj

Hladina řeky Kněžná v Rychnově nad Kněžnou po silných nočních deštích vystoupala dnes ráno na první povodňový stupeň. Povodí Labe čeká kvůli pokračujícímu dešti vzestupy i na dalších řekách v povodí horního Labe a Orlice. V Pardubickém kraji čeká vzestupy hladin Loučné, Novohradky a Chrudimky. Vyloučit nelze dosažení až třetích povodňových stupňů. ČTK tom dnes informoval vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

"Aktuálně evidujeme na většině území srážky s úhrny do 30 litrů na metr čtverečný, ve východních Čechách a na Vysočině pak do 45 až 50 litrů ne metr čtverečný," uvedl Petr. Další vydatné srážky na severovýchodě Čech by mohly dosáhnout 20 až 30 litrů vody na metr čtverečný, ojediněle i více. Po minulých deštích je území nasycené vodou.

Kněžná v Rychnově nad Kněžnou hranici prvního povodňového stupně ve výši 100 centimetrů překročila dnes v 06:00. Po 08:30 byla na úrovni 127 centimetrů. Hranice druhého povodňového stupně činí 130 centimetrů. Výrazné vzestupy hladin, dosud bez povodňových stupňů, dnes ráno vykazovaly také Orlice v Týništi nad Orlicí a Divoká Orlice v Kostelci nad Orlicí.

Pardubický kraj

V Dolní Rovni na Lodrantce a Dolních Ředicích na Ředickém potoku na Pardubicku byl vyhlášen třetí, nejvyšší povodňový stupeň. Ředický potok se vylil z břehů. V Dolních Ředicích byla na žádost místostarostky Ivany Pokorné vyhlášena zátopová vlna, obyvatelstvo dostalo varování, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

V Dolní Rovni se lidé snaží před velkou vodou chránit. "V noci byl přívalový déšť, ohrožená je velká část obce vodou z polí i zaneseným potokem Lodrantka. Zahrady a dvory jsou už téměř všude zaplavené, naplnili jsme skoro 2000 pytlů a chráníme lidem obytné části domů," řekla ČTK starostka Dolních Rovně Iva Vinařová. Zatopené jsou už sklepy.

Voda už natekla do suterénu níže položených budov také v Dolních Ředicích, zaplavené jsou i nově budované domy. Evakuovat se zatím nikdo nemusel. Obec hlídá průchodnost mostů a rozváží pytle na ochranu před záplavami. "Rozdali jsme jich víc než 1000, další dostaneme ze skladu ze Skutče, naváží se znovu písek," uvedla místostarostka Ivana Pokorná.

Kvůli silným dešťům měli hasiči v Pardubickém kraji do 8:00 desítky výjezdů, jen v Holicích a okolí 12 kvůli rozvodněným říčkám. Odčerpávají vodu ze zatopených sklepů rodinných domů. Ze skutečské základny logistiky auta přivezla pro zasaženou oblast 10.000 pytlů.

Druhého povodňového stupně dosáhla Novohradka v Luži, nejnižšího prvního Loučná v Cerekvici. Podle podniku Povodí Labe se očekává dosažení prvního a druhého stupně povodňové aktivity v povodí Orlice, Loučné, Novohradky a Chrudimky. Nelze však vyloučit vyšší stupně, až extrémní nebezpečí.

Olomoucký kraj

Odčerpávání lagun v průmyslovém areálu, čerpání vody ze sklepů i čištění toků zaměstnává dnes kvůli vydatným dešťům hasiče v Olomouckém kraji. Na kontě mají již na dvě desítky výjezdů, sdělil dnes ČTK ve 13:00 jejich mluvčí Zdeněk Hošák. Zasahují v celém kraji, nejvíce na Šumpersku či v okolí Litovle.

"Několik výjezdů spojených s čerpáním řešíme v okolí Litovle a Uničova. Například v průmyslovém areálu v Července se vytvořila velká laguna, kterou odčerpáváme pomocí plovoucích čerpadel," uvedl mluvčí hasičů. Hasiči čerpají vodu například v Želeči na Protějovsku či v Dlouhé Loučce na Olomoucku. V Nasobůrkách staví hráz z pytlů s pískem. V Tučíně na Přerovsku zase čistí ucpaný odtok na retenční nádrži, v Bohdíkově na Šumpersku museli odstranit spadlý strom z osobního auta.

Hasiči vyjíždějí i kvůli zvýšeným hladinám toků. Prvního stupně dosáhla podle Hošáka Romže protékající Prostějovskem. "V Petrově nad Desnou dochází rovněž k rozlévání místního potoku, řešíme zde čerpání a přípravu pytlů s pískem na místa s hrozícím nebezpečím," uvedl mluvčí. Hasiči očekávají, že kvůli neustávajícímu dešti budou dnes vyjíždět ještě častěji.

Kraj Vysočina

Na Vysočině dnes kvůli dešti stoupají hladiny řek. Na druhý povodňový stupeň se po poledni dostala Sázava na Žďársku a Svratka v Dalečíně a v Borovnici, pohotovost na této řece vyhlásil také starosta v Herálci. První povodňový stupeň, bdělost, platí na dalších sedmi měřicích stanicích v kraji. Kromě Sázavy i na Doubravě, Jihlavě, Řečici a Balince. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav.

V Herálci na Žďársku ohrožovala kolem poledne voda jedno stavení. "Chlapi to jeli zabezpečit pytli s pískem. Ale přestalo pršet, tak uvidíme, jestli bude ještě hladina stoupat," řekl ČTK starosta Zdeněk Gregor.

Dopoledne hasiči kvůli stoupající hladině Doubravy preventivě evakuovali dětský tábor v Libické Lhotce, která je místní částí Libice nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Bylo tam asi 45 dětí, jsou v pořádku, o jejich ubytování se postaral městys. Vyplývá to z informací meteorologů, hasičů a městyse.

"Děti byly promáčené za tu noc, jak tady pršelo. Tak aby se mohly usušit," řekl starosta Libice nad Doubravou Václav Venhauer. Přechodné zázemí našli táborníci v obecní ubytovně a ve škole.

Hasiči na Vysočině dnes měli kvůli počasí okolo tří desítek výjezdů, nejvíc na Havlíčkobrodsku. Čerpali vodu ze sklepů, někde odstraňovali stromy ze silnic. Uvedli to na webu.

Bdělost začala na Vysočině platit nejdříve po 08:00 na Svratce, hladina řeky tam pak ještě stoupla. První povodňový stupeň byl hodinu po poledni na Doubravě v Bílku, na Sázavě ve Žďáru nad Sázavou, Chlístově a ve Světlé nad Sázavou, na řece Jihlavě v Ptáčově, na říčce Řečici a na Balince v Balinách.

Podle meteorologů se bude oblačnost na Vysočině odpoledne od západu částečně protrhávat.