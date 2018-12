Praha - Silnice jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky jsou mokré a dohlednost snižují dešťové přeháňky a mlhy. Ujetá vrstva sněhu je na některých silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš na Semilsku. Na severu Olomouckého kraje padá déšť se sněhem. Na Rychnovsku pokrývá některé cesty rozbředlý sníh, hrozí náledí.

Královéhradecký kraj

Na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách okresu Rychnov nad Kněžnou leží zbytky rozbředlého sněhu a hrozí na nich i náledí. Ostatní silnice v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno po dešti mokré a sjízdné bez omezení. Na horách by dnes mohlo sněžit. Teploty se ráno pohybovaly od dvou do šesti stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno, místy s deštěm. V polohách nad 800 metrů nad mořem by mohly být srážky smíšené nebo sněhové. Teploty by se měly přes den pohybovat od šesti do devíti stupňů Celsia, na horách kolem čtyř stupňů.

Liberecký kraj

Ujetá vrstva sněhu je na některých silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš na Semilsku. V ostatních částech Libereckého kraje jsou dnes vozovky mokré nebo vlhké, viditelnost místy snižuje mlha, vyplývá z informací na dopravním webu silničářů.

Teploty byly ráno nad pěti stupni Celsia, místy pršelo či mžilo. Přes den očekávají meteorologové oblačno a přeháňky, které budou postupně ve výškách nad 700 metrů nad mořem přecházet ve sněhové nebo smíšené. Dopoledne může být až osm stupňů Celsia, odpoledne ale budou teploty klesat. Na horách se zřejmě dostanou i pod nulu. Vítr bude mít v nárazech přes 50 kilometrů v hodině, na horách přes 70 kilometrů. Meteorologové varují, že večer na horách a v noci na středu i v nižších polohách se může místy tvořit náledí.

Moravskoslezský kraj

Dešťové přeháňky a místy i mlha dnes snižující dohlednost v Moravskoslezském kraji, sjízdnost může řidičům komplikovat i silný vítr. Jinak jsou silnice v regionu převážně holé a mokré, nenamrzají. Hlavní tahy jsou tak většinou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z informací silničářů.

V regionu se mají občanské přeháňky vyskytovat po celé dopoledne, v oblastech nad 800 metrů nad mořem mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Teploty mohou vystoupat na devět stupňů Celsia.

Olomoucký kraj

Především na severu Olomouckého kraje je dnes ráno na silnicích nutná opatrnost. Padá tam déšť se sněhem a viditelnost komplikuje i hustá mlha. Ve vyšších polohách Šumperska leží na cestách sněhová vrstva krytá posypem. Ostatní silnice v kraji jsou většinou holé a mokré, sjízdné by měly být bez omezení, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Jesenicku nyní mrholí a teploty se pohybují od nuly do šesti stupňů. Na Červenohorském sedle varují silničáři před hustou mlhou, dohlednost je tam pouze na sto metrů. Silnice je ale holá a mokrá po chemickém ošetření. Zvýšenou opatrnost doporučují správci cest také ve vyšších polohách Šumperska, kde na inertně udržovaných cestách zůstala slabá sněhová vrstva s posypem.

V ostatních částech kraje prší a dohlednost místy rovněž snižuje mlha. Silnice však nenamrzají a sjízdnost by měla být bez větších problémů, vyplývá to z informací ŘSD.

Kraj Vysočina

Na silnicích nižších tříd Vysočiny jsou dnes zbytky ujetého nebo rozbředlého sněhu, který odtává. Řidiči by měli jezdit opatrně hlavně v lesních úsecích. Teploty v kraji byly k ránu od nuly do sedmi stupňů Celsia, vozovky jsou většinou mokré. Sypače jezdily jen na Jihlavsku a na Třebíčsku. ČTK to řekl dispečer krajské správy a údržby Aleš Hubený.

"Teplota šla k ránu hodně nahoru," uvedl dispečer. Jezdilo 16 sypačů v místech, kde kvůli teplotám kolem nuly mohly vozovky namrzat.

Na Vysočině dnes bude oblačno, na většině území s přeháňkami. Odpoledne se mohou teploty dostat až k devíti stupňům Celsia, k večeru se ochladí a v noci mohou mokré povrchy silnic namrzat. Výstraha meteorologů před náledím platí od dnešních 21:00 do středečních 10:00.

Zlínském kraji

Silnice v převážné části Zlínského kraje jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky jsou mokré a dohlednost snižují dešťové přeháňky a mlhy, které mohou být zejména na Vsetínsku velmi husté. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V regionu je převážně zataženo až oblačno, místy vane slabý vítr a prší. Teplota se ráno pohybovala od tří do osmi stupňů Celsia. Obdobné počasí vydrží i přes den, odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout deseti stupňů Celsia. K večeru bude ubývat oblačnosti a postupně budou ustávat i srážky. Vát bude mírný jihozápadní až západní vítr.