Desítky lidí sledovaly snesení zvonů z věže bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře

Kutná Hora - Desítky lidí dnes odpoledne sledovaly snesení zvonů z věže bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře. Poškozené zvony Michal a Ludvík čeká ještě večer cesta do zvonařské dílny v nizozemském Astenu, na původní místo se vrátí příští rok na jaře. Hodinu po poledni byly práce v plném proudu, oba zvony má jeřáb snést odpoledne. Do Nizozemska je poté poveze kamion.

"V historii se mnohokrát sundávaly zvony z věží, ale většinou proto, aby se zničily nebo aby se z nich stal nějaký vojenský materiál. Tentokrát máme naději, že je snímáme, abychom je obnovili a aby ten zvon získal ještě krásnější zvuk," řekl ČTK arciděkan Jan Uhlíř, který snášení zvonů pozoroval spolu s ostatními lidmi od chrámu svaté Barbory. Hlavní prostor před jezuitskou kolejí musel být kvůli bezpečnosti uzavřený.

Zvon Michal z roku 1493 má průměr 149,5 centimetru a váží 2,4 tuny. Čtyřtunový Ludvík má průměr 184,5 centimetru, zvonaři ho ulili v roce 1510. U obou byly v roce 2018 zjištěny závady - u Michala vytlučení zvonového věnce a u Ludvíka trhlina na těle zvonu. Od té doby mlčí. Náklady na opravu přesáhnou 1,2 milionu korun. Část bude hrazena z dotací Středočeského kraje a zhruba půl milionu korun by měla vynést veřejná sbírka.

Odbornou opravu zajišťuje zvonař Petr Rudolf Manoušek, který organizuje také dnešní sejmutí zvonů a jejich odvoz do zahraničí. "Zvon se odveze do zvonárny, kde se zavře do komory. Tam se to musí zahřát na teplotu přes 500 stupňů a trhlina se musí zavařit," řekla ČTK Soňa Krejčová z farnosti.

Zda se to podaří, ale podle ní není dopředu stoprocentně jisté. "Pan Manoušek dnes ráno říkal, že ani kuchařka neví, jestli nespálí jídlo, takže ani on neví, jestli se to podaří. Nicméně kdyby nebyla zkušenost, že se to daří a že to je osvědčená metoda, tak by to nedělal," dodala Krejčová.