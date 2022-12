Desítky lidí se v Austrálii otrávily špenátem, zažily delirium

Sydney - Desítky lidí se v Austrálii otrávily čerstvým listovým špenátem, který zřejmě kontaminovala jedovatá rostlina. Na svých internetových stránkách o tom informuje britský The Guardian. Postižení zažili delirium, halucinace, měli zrychlenou tepovou frekvenci a rozostřené vidění. Úřady proto naléhavě vyzývají spotřebitele, aby baby špenát od jednoho konkrétního výrobce vyhodili.

Všechny případy otravy jsou zatím hlášeny ze Sydney, uvedl zdravotní úřad státu Nový Jižní Wales, v němž toto město leží. Podle dosavadních informací příznaky otravy mělo 47 lidí, nejméně 17 z nich vyhledalo lékařskou pomoc. "Nikdo nezemřel, což nás velmi těší a doufáme, že to tak zůstane. Ale těm lidem je zle do takové míry, že mají halucinace, kdy vidí věci, které tam nejsou," řekl listu Sydney Morning Herald Darren Roberts ze státního toxikologického střediska.

Společnost Riviera Farms, která špenát dodává jedné síti supermarketů v Novém Jižním Walesu, uvedla, že byl zřejmě kontaminován rostlinou, jejíž konzumace může lidem způsobit zdravotní problémy. "Riviera Farms dodává čerstvé potraviny od 90. let minulého století a s lítostí potvrzujeme, že máme zřejmě první významný případ kontaminace," uvedla firma v prohlášení. Z obchodů stahuje veškerý baby špenát s datem trvanlivosti do 28. prosince. Ujistila, že nic nenasvědčuje tomu, že by závadné mohly být i její další výrobky.