Desítka byla blízko, ale zároveň daleko, řekl Michek po Dakaru

Praha - Spokojený s celkově jedenáctým místem a pozicí nejlepšího jezdce bez tovární podpory se vrátil z Rallye Dakar motocyklista Martin Michek. Od vyrovnání svého i českého maxima jej po čtrnácti etapách dělily čtyři minuty, zároveň ale dokázal snížit svůj odstup do první pozice oproti roku 2021 o hodinu.

"Dakar 2023 je za námi a myslím si, že úspěšně. Přivezli jsme docela solidní umístění. Už jsme ale dostal několik otázek, proč to nebyla desítka. Proč? K desítce bylo blízko i daleko. Prvního a druhého Kevina Benavidese a Tobyho Price dělilo po osmi a půl tisíci kilometrech 43 vteřin, což je něco neuvěřitelného. Mně chybělo na desáté čtyři minuty, což je hodně i málo," řekl Michek na dnešním neformálním setkání s novináři. "Všichni jsme pro nejlepší výsledek udělali maximum," zdůraznil.

Čtyřiatřicetiletý motokrosař se snažil desítku atakovat až do poslední etapy, Argentince Franca Caimiho ale nepředstihl. "V předposlední etapě jsme navíc měli velké problémy s technikou. Naštěstí jsme to očima dohrkali do cíle," poukázal Michek na pomíjivost závodu. "Zavládl ale duch Dakaru, že sice závodíme, ale jsme i velká parta a Štefan Svitko mě vzal na lano a pomohl mi," ocenil pomoc slovenského kolegy, jenž ho dotáhl k mechanikům, kteří mu v povolené zóně vyměnili vstřik paliva.

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group startoval na Dakaru počtvrté a přestože si nepřipsal nejlepší výsledek, měl nejmenší ztrátu na vítěze. O hodinu méně než před dvěma lety, kdy byl desátý. "Je vidět, jak se smršťujeme k sobě, jak každý z nás tlačí a tlačí. Snaží se být co nejrychlejší. Kdybych měl ztrátu 1:42 před dvěma lety, tak jsem nebyl desátý, ale třeba šestý. Teď je ale vidět, jak za posledních pár let nabral Dakar celosvětově obrátky a možná bude převyšovat i jiné rallye a v budoucnu se stane největším podnikem," řekl Michek.

Letošní ročník legendární soutěže byl náročný i kvůli nepřízni počasí, v Saúdské Arábii často pršelo. "Díky tomu ale nebyly etapy prašné, což bylo jediné pozitivní. Malinko se dalo jet a předjíždět. Dalo se jet na svoje limity, i když první část Dakaru byla hodně trialová, kamenitá, což mi osobně moc nevyhovuje," přiznal Michek.

V dunách a písku ve druhé části se mu jelo lépe. "Jsem spíše rychlejší jezdec, a když se mi to začne sypat a jsou tam duny, tak mi to vyhovuje. Mám rád rychlost," řekl českobudějovický rodák. Byl rád, že splnil svůj slib před startem. "Jedenácté místo je perfektní výsledek a to, co jsme si před rallye říkali, že bychom se chtěli pohybovat kolem špičky, top 15, jsme splnili," uvedl Michek.